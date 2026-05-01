Mới 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Đà Nẵng đã đông khủng khiếp! Tâm An, 18:52 01/05/2026

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến "hot", thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước. Chỉ sau 2 ngày đầu kỳ nghỉ, lượng khách đổ về tăng mạnh, nhiều điểm tham quan, vui chơi trở nên nhộn nhịp từ sáng đến tối.Tại Sun World Ba Na Hills (xã Bà Nà), khu vực nhà ga cáp treo liên tục đông kín người xếp hàng chờ lên núi. Dòng khách nối dài, di chuyển chậm nhưng trật tự.Đại lộ cờ hoa rực rỡ trên Cầu Vàng thu hút đông du khách dừng chân chụp ảnh trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, lượng khách đến thành phố trong dịp nghỉ lễ năm nay dự kiến tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng khách sạn toàn thành phố ước đạt khoảng 60–65%, riêng phân khúc 4–5 sao đạt khoảng 80%, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển. Trong dịp này, Đà Nẵng đón khoảng 1.460 chuyến bay nội địa và quốc tế, cùng với một chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa, đưa hàng nghìn du khách quốc tế đến tham quan. Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận mức độ quan tâm cao đối với Đà Nẵng. Thành phố liên tục nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ.Nhiều du khách kiên nhẫn chờ đến lượt chụp ảnh tại các vị trí đẹp.Thời tiết thuận lợi giúp du khách thoải mái tham quan, chụp ảnh tại khu vực Cầu Vàng - điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng.Dịp lễ này, khu du lịch tổ chức Lễ hội Mặt Trời với chuỗi hoạt động ẩm thực, bia và biểu diễn nghệ thuật, thu hút đông du khách tham gia.Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Vang) cũng đón lượng khách lớn đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Nhiều đoàn khách lên tới hàng trăm người.Du khách tập trung đông tại khu vực mua vé, tạo nên cảnh nhộn nhịp tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài dịp lễ.Dịp này, khu du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nhằm tăng trải nghiệm cho du khách trong mùa cao điểm. Các chương trình vui chơi, giải trí được triển khai liên tục, đặc biệt hướng tới nhóm khách gia đình có trẻ nhỏ.Du khách xếp hàng qua cổng soát vé để vào khu vui chơi.Các lối đi trong khu du lịch Núi Thần Tài luôn tấp nập du khách qua lại.Chương trình "Animal Actors Show – Muôn thú tranh tài" thu hút đông du khách, đặc biệt là trẻ em, với các màn biểu diễn của khỉ, dê và chó...Tại Mikazuki Water Park (phường Hải Vân), khu công viên nước trong nhà và ngoài trời luôn đông kín người.Lượng khách đến đây tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.Các hoạt động như múa lân, mini game, biểu diễn Ninja Fire Show hay nhạc nước thu hút đông đảo du khách tham gia.Nam thanh, nữ tú tranh thủ tận hưởng làn nước mát trong những ngày nắng nóng.Giữa làn nước mát và tiếng cười rộn ràng, kỳ nghỉ lễ vẫn đang tiếp tục với nhiều trải nghiệm sôi động.Dịp lễ này, phố cổ Hội An trở nên "chật chội" hơn ngày thường. Nhiều thời điểm, du khách phải "nhích từng bước một" để tham quan, vui chơi.Khu vực Chùa Cầu là một trong những địa điểm đông du khách tham quan, chụp ảnh nhất.Đông đảo du khách quốc tế hòa vào dòng người tham quan, góp phần tạo nên không khí du lịch sôi động tại miền Trung dịp lễ.