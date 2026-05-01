VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

Chiều ngày 30-4, theo ghi nhận dọc bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ khu vực đền Độc Cước tới khu nghỉ dưỡng FLC có rất đông khách du lịch về nghỉ ngơi, tắm biển.

Biển Sầm Sơn ken đặc khách tắm biển trong chiều ngày 30-4

Có thời điểm từ 16 đến 17 giờ, biển Sầm Sơn ken đặc người, chen nhau tắm biển. Do lượng khách tăng cao, một số tuyến đường xuống biển xảy ra ùn tắc cục bộ. Nhiều bãi trông xe cũng trong tình trạng quá tải.

Hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại Sầm Sơn chiều 30-4:

Dọc bãi biển Sầm Sơn từ đền Độc Cước tới khu nghỉ dưỡng FLC đông kín khách tắm biển, vui chơi

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, thời tiết không nắng gắt, dễ chịu song lượng khách đổ về Sầm Sơn vẫn rất đông

Du khách thỏa sức vui chơi, tắm mát ở Sầm Sơn

Khu vực đền Độc Cước ken đặc khách tắm biển, vui chơi trên các mỏm đá

Nhiều bạn trẻ tìm tới khu vực mỏm đá để check-in, lưu lại những hình ảnh đẹp

Các bãi đậu xe ô tô chật kín