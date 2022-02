Hai mẹ con MC Diệp Chi "kín tiếng" nhiều ngày trên mạng xã hội, tiết lộ làm một việc trọn vẹn trong kỳ nghỉ Tết

Những ngày qua, mọi người đã khoe đủ mọi khoảnh khắc chơi Tết như đoàn viên cùng gia đình, tụ tập bạn bè, đi du lịch khắp nơi trên mạng xã hội. Sau chuỗi ngày này, ai nấy đều trở lại với công việc thường nhật, có người tất bật với các kế hoạch mới, có người rời gia đình để tiếp tục đi làm phương xa.

Khi chỉ còn một ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ, MC Diệp Chi mới chia sẻ lý do vì sao nhiều ngày qua "vắng bóng" trên mạng xã hội. Trong khi trước đó, cô vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày cùng con gái.

Cụ thể, nữ MC viết:

"Mẹ con mình về nhà và "lặn" một hơi thật kỹ. Đúng nghĩa là nghỉ Tết. Cả năm làm việc và nghĩ ngợi nhiều rồi nên Tết đến, buông hẳn điện thoại và máy tính, dành trọn thời gian cho gia đình. Hai đứa mặc mấy bộ Pyjama, chỉ loanh quanh trong nhà, hết chăm em Dưa Hấu phụ mẹ Chi-bé lại nấu nướng, rửa bát, lau dọn là hết ngày. Có mấy bố con quây quần bên nhau mà ngày nào cũng cứ mong dài thêm mãi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, vẫn như mọi lần, mình chẳng hề muốn rời đi... Những lúc này, mới thấm thía hết sự thiệt thòi của những đứa con phải sống xa gia đình. Thương bố không để đâu cho hết...".

MC Diệp Chi về quê nghỉ Tết, dành hết thời gian cho gia đình và chăm cháu

Con gái nữ MC được tập cho tự lập từ bé, lớn lên đã biết giúp đỡ cho mẹ rất nhiều

Ngoài ra, MC Diệp Chi còn chia sẻ những mong muốn cho năm mới, chú trọng sức khỏe và tinh thần.

"Mến chúc mọi người một năm nhiều sức khoẻ, bình an, mỗi ngày đều ăm ắp niềm vui nhé. Thường thì đầu năm, mình không đặt ra mục tiêu gì to tát cho bản thân, cũng không có ước vọng gì lớn lao cả. Tất cả chỉ gói gọn trong chữ "an" thôi. Mình nghiệm ra rằng, trong cuộc sống ta hướng tới điều gì thì tất thảy lựa chọn đều sẽ nương theo điều đó. Như chọn làm việc gì và ở bên ai. Cứ thế, mình chủ động được niềm an vui bình lặng, từng ngày. Không cần đặt áp lực "năm nay tôi phải cố thế này, gắng thế khác", đôi khi cần học cách bao dung và chấp nhận bản thân mình như vốn thế, dành nhiều thời gian hướng vào bên trong, chăm chút hơn cho đời sống tinh thần và nuôi dưỡng tâm trí.

Ở bên gia đình càng nhiều càng tốt (và đảm bảo đó phải là quãng thời gian thật chất lượng). Mình mới đọc bài báo (trên Forbes) nhận định rằng 2022 là năm mà sức khỏe tâm thần, sức khỏe cảm xúc và lòng thấu cảm sẽ được ưu tiên, sau khi cả thế giới đã trải qua rất nhiều điều chưa từng có trong hai năm qua. Cho nên, hãy yêu hơn chính mình nhé. Một tinh thần phơi phới, căng tràn năng lượng và sự ưu tiên rõ ràng trong cuộc sống sẽ dắt ta đi con đường ta cần đi, nhắc ta biết những cơ hội nào cần mở rộng vòng tay đón lấy. Mong cho mọi người và cũng là nhắc chính mình đó ạ".

https://afamily.vn/hai-me-con-mc-diep-chi-lam-gi-ma-kin-tieng-nhieu-ngay-tren-mang-xa-hoi-tiet-lo-lam-mot-viec-tron-ven-trong-ky-nghi-tet-20220206140344561.chn