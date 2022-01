MC Diệp Chi liên tục gặp sự cố sau khi đăng tải status về cháu bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, Facebook khoá đến 5 ngày

Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi mới đây vừa đăng tải dòng trạng thái mừng rỡ khi lấy lại được Facebook sau 5 ngày bị "bay màu".

"Ơn giời, Chi đã post được bài lên Facebook. Sau 3 bài viết bị report cho "bay màu", Facebook bị khoá luôn 5 ngày, không đăng, không thả tim, comment gì được hết. Can tội lì lợm. Vậy coi như đây là bài viết mở đầu năm 2022 trên Facebook Chi đó. Mồng 6 rồi còn Happy New Year thì hơi kỳ, bèn chúc mọi người nhiều sức khoẻ và luôn bình an nhé!", MC Diệp Chi viết.

Hình ảnh mới nhất của MC Diệp Chi

Theo đó, MC Diệp Chi cho biết suốt 5 ngày vừa qua kể từ thời điểm đăng dòng trạng thái liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong, Facebook của cô liên tục bị report.

Trước đó, MC Diệp Chi đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân thể hiện sự căm phẫn. Cô cho biết dù bận rộn với công việc nhưng cô cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi vụ việc được xử lý thỏa đáng.

Cụ thể, nữ MC viết:

"...Mình không dám click vào xem, chỉ nghĩ trong đầu thôi đã thấy khó thở. Chưa nói đến những đớn đau về thể xác, thì nỗi đau về tinh thần đã quá ngưỡng chịu đựng của một em bé 8 tuổi, cái tuổi cần yêu thương, che chở, vỗ về nhiều nhất. Suốt những ngày dài chỉ có những lời chửi mắng và đòn roi quất lên thân thể. Không một ai cạnh bên con, không một ai làm gì để cứu con. Sao có thể như thế?...

...Dữ liệu camera đã được khôi phục và đây là những gì người ta thấy. Đọc từng dòng mà tức giận run người, thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Ác quá ác, tàn độc hơn cả quỷ dữ. Dù không muốn, nhưng mình đành phải copy lại bài báo để lây lan sự phẫn uất này. Ai chưa đọc hãy đọc kỹ và lên tiếng mạnh mẽ, buộc kẻ giết người phải đền tội. Dù tội này có chết nhiều lần cũng sẽ không bao giờ được tha thứ...

Đã có bao nhiêu lần mình lên tiếng, đòi lại công bằng cho ai đó. Dù hầu hết, đều nhận về cảm giác thất vọng. Nỗi buồn ấy theo mình đến tận bây giờ. Nhưng sẽ không vì thế mà im lặng. Những ngày qua mình bận bù đầu với công việc, thú thực là 3 đêm liền không ngủ, vẫn đợi đến lúc xong xuôi để có một bài nói về vụ việc này. Sẽ còn tiếp tục lên tiếng cho tới ngày Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang ra tòa và nhận bản án công tâm, đúng người, đúng tội...".