Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi trộm xe máy lúc nửa đêm

Ngày 19/12, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an hai xã Thạnh Đức và Bình Đức truy (Bến Lức) xác định và bắt giữ 5 đối tượng trộm xe máy từ hai ngày trước.

Trước đó, Công an xã Thạnh Đức tiếp nhận tố giác của anh Trần Văn Trí (ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) về việc mất trộm. Anh Trí cho biết, ngày 17/12, kẻ gian đột nhập vào nhà anh và lấy đi 1 sợi dây vàng trắng, 1 đồng hồ đeo tay, hai xe máy, với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Qua trích xuất camera , Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức đã phối hợp Công an xã Thạnh Đức và Công an xã Bình Đức xác định 5 đối tượng liên quan gồm: Phan Hữu Lợi (SN 2001, ở ấp Tre 1, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), Mã Tường Phú (SN 2002, ở khóm 2, thị trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Thúy Kiều (SN 2006, ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Trần Thị Mộng Cầm, (SN 2003, ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng , tỉnh Long An), Lương Văn Đ. (SN1981, ấp 5, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, khoảng 00h30’ ngày 17/12, Lợi rủ vợ là Cầm cùng hai vợ chồng Phú và Kiều đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Lợi trực tiếp đột nhập vào nhà và lấy trộm tài sản. Phú, Cầm và Kiều đứng bên ngoài cảnh giới, khi phát hiện có người sẽ lên tiếng để Lợi biết lẩn trốn và mang tài sản tẩu thoát khi lấy được.

Bốn đối tượng bị bắt

Tang vật vụ án có nhiều công cụ hỗ trợ nguy hiểm

Bốn đối tượng Lợi, Cầm (vợ của Lợi), Phú, Kiều (vợ của Phú) cùng xe tang vật tạm giữ hình sự

Đến khoảng 01h00’ cùng ngày, Lợi đột nhập vào nhà của anh Trần Văn Trí qua lỗ trống cửa sắt phía sau. Sau khi lấy được tài sản, cả nhóm đem tang vật về quán của Lương Văn Đ. thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức để cất giữ.

Sau đó, Lợi đã đem xe máy Honda Click đưa cho Sơn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bán được 2 triệu đồng.

Ngoài vụ trộm trên, Lợi và Phú còn thực hiện 2 vụ trộm và lấy cắp hai xe máy, hiện chưa xác định được bị hại.