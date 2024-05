Hai anh em tử vong dưới giếng

Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Krông Năng tổ chức cứu nạn, đưa thi thể 2 anh em ruột tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí.



Giếng nước nơi 2 anh em tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hoàng Văn Thuận (26 tuổi, ngụ xã Dliêya, huyện Krông Năng) xuống giếng sâu của gia đình ở thôn để tiếp tục đào giếng lấy nước.

Một lúc sau, phát hiện anh Thuận nằm bất tỉnh nên anh Hoàng Văn Mạnh (28 tuổi, anh trai anh Thuận) đã xuống giếng để cứu.

Lực lượng cứu nạn xuống giếng đưa thi thể 2 nạn nhân lên

Tuy nhiên, khi vừa xuống giếng sâu thì anh Mạnh cũng bất tỉnh và cả 2 nạn nhân đã tử vong sau đó.

Trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của Công an huyện Krông Năng nên đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống hiện trường tham gia cứu nạn.

Lực lượng công an sau đó đã đưa được thi thể 2 nạn nhân lên và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân ban đầu được xác định 2 nạn nhân tử vong là do ngạt khí độc dưới giếng sâu.