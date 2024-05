Clip: Xe máy tông trung tá CSGT ở Khánh Hòa tử vong

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình gửi Bộ Công an đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất đối với trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ Trạm CSGT Ninh Hòa - thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ.

Trung tá CSGT hi sinh trong khi làm nhiệm vụ

Theo tờ trình, Giám đốc Công an Khánh Hòa cho rằng để kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ, Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung tá Phan Trần Anh Phương.

Clip xe máy tông trung tá của Trạm CSGT Ninh Hòa tử vong (trích xuất từ camera hành trình

Trước đó, xế trưa 27-5, tổ công tác gồm 3 cán bộ của Trạm CSGT Ninh Hòa do trung tá, tổ trưởng Lê Hữu Tuấn trực tiếp điều hành đang làm nhiệm vụ.

Một nam thanh niên đi xe máy chạy từ hướng Bắc - Nam đã tông vào người trung tá Phan Trần Anh Phương. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên cán bộ CSGT này đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Thanh niên gây ra tai nạn được xác định là Cao Nhật Trường (SN 2002; trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), bị gãy xương vai trái, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Sau khi xảy ra vụ việc, một người dân đã trích xuất camera hành trình thời điểm tai nạn. Clip này cho thấy xe máy đã tông trực diện vào trung tá Phan Trần Anh Phương.