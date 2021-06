Hà Nội: Trưởng Ban quản trị chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh bị côn đồ chặn đường hành hung, dọa "đừng có động đến nồi cơm của bọn tao"

Trưởng BQT bị côn đồ chặn đường hành hung: "Không được động đến nồi cơm của bọn tao"

Theo đơn phản ánh, vào ngày 05/04/2021, một nhóm các đối tượng đã vào tận phòng làm việc đe dọa Ban Quản Trị với những lời lẽ hết sức vô văn hóa, các đối tượng này chỉ thẳng mặt đại diện cư dân và ra lệnh không được động đến khối văn phòng làm việc và nhà hàng.



Tiếp theo đó, vào hồi 07h30 ngày 16/04/2021, trên đường đi làm, ông Nguyễn Quốc Đông - Trưởng BQT tòa nhà đã bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy, áp sát, đạp ngã và hành hung.

Bảo vệ tòa nhà đưa nhóm người lạ đến VP ban quản trị

Sau khi hành hung, một đối tượng đã chỉ thẳng vào mặt ông Nguyễn Quốc Đông và đe dọa rằng "không được động tới nồi cơm của bọn tao".

Ngoài ra, vào ngày 21/04/2021, một số đối tượng của bên thứ 3 đã ngang nhiên can thiệp để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của Ban Quản Trị tại Tầng 6 Tòa Nhà M5 (nơi Công ty TNHH Kim Nam - DEVYT đang thuê).

Về nguyên nhân, đại diện Cư dân cho hay: Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ M5 (Toà Nhà M5) được Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển nhà (thuộc Thành ủy Hà Nội) làm chủ đầu tư. Từ thời điểm bàn giao căn hộ để đưa vào sử dụng cho đến nay đã 12 năm, trải qua 02 đơn vị quản lý, vận hành là 02 doanh nghiệp trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Thành ủy Hà Nội.

Tuy nhiên, cả 02 doanh nghiệp này, đặc biệt là Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Du lịch Sao Mai (Công ty Sao Mai) – Đơn vị quản lý hiện tại đã cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành nhà chung cư, xâm phạm và đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng, tài sản và tinh thần của cư dân M5.

"Các hành vi vi phạm này được ngang nhiên thực hiện mà không có những phương án xử lý thích đáng và dứt điểm của các cơ quan chức năng, chính quyền Phường Láng Hạ sở tại, điều này dẫn đến Tòa nhà M5 trở thành một điểm nóng và điểm đen về mất an toàn và trật tự đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội trong suốt một thời gian dài vừa qua", đại diện cư dân cho hay.

Nhóm người lạ mặt do bảo vệ tòa nhà đưa vào văn phòng Ban quản trị

Camera an ninh bị vô hiệu hóa

Hàng loạt vấn đề khiến cư dân mất ăn mất ngủ

Cụ thể; Công ty Sao Mai cố tình không bàn giao Quỹ bảo trì, Hồ sơ Tòa nhà M5 và diện tích chung trong Tòa nhà M5 cho Ban Quản Trị, mà cố tình chây ỳ, chiếm giữ và khai thác trái pháp luật.

Công ty Sao Mai cố tình không thực hiện các nghĩa vụ của CĐT theo quy định của pháp luật, không công khai thu chi các khoản tiền đang chiếm giữ tại Tòa nhà M5 và thể hiện sự mập mờ trong việc thu chi tài chính.

Từ khi BQT Tòa nhà M5 được thành lập, Công ty Sao Mai thường xuyên thể hiện sự coi thường, chèn ép và cố tình phủ nhận vai trò của BQT (coi như không tồn tại).

Công ty Sao Mai cố tình không bàn giao việc khai thác các diện tích chung trong Tòa nhà M5 cho cư dân M5 để cư dân chỉ định Đơn vị quản lý, vận hành và khai thác các diện tích này trong Tòa nhà mà cố tình khai thác và thu lợi bất chính;

Công ty Sao Mai đã tự mình hoặc thông qua một số Công ty thuê địa điểm trong Tòa nhà M5 cố tình lấn chiếm trái phép một số công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện tích sở hữu chung trong Tòa nhà M5 như sân chung, hành lang, lối đi chung để khai thác và thu lợi bất chính.

"Hành vi này đã xâm hại nghiêm trọng đến trật tự quản lý đô thị nói chung và trật tự quản lý Tòa nhà M5 nói riêng, từ đó "bóp nghẹt" không gian sống của cư dân M5, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của cư dân M5".

Chung cư tranh chấp phần diện tích chung

Điển hình là, hiện nay Công ty TNHH Kim Nam - DEVYT (đơn vị thuê của Công ty Sao Mai) ngang nhiên thuê một bên thứ ba (mà không thông qua BQT Tòa nhà M5) quản lý, vận hành các phần dịch tích thuộc sở hữu chung của Tòa nhà M5 và Bên thứ ba này đã trắng trợn và bất chấp quy định của pháp luật bố trí cả bảo vệ để chiếm dụng và khai thác trái phép một phần lối đi chung để thu lợi bất chính.

Nguy hiểm, trắng trợn và đáng báo động hơn nữa là sau khi được BQT nhắc nhở nhiều lần, Bên thứ ba nêu trên còn có dấu hiệu thuê côn côn đồ/xã hội đen để đe dọa và cản trở cư dân M5, cũng như BQT Tòa nhà.

Điều đáng nói, đại diện cư dân cho rằng; hành vi ngang ngược nêu trên không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại Tòa nhà M5 mà còn có dấu hiệu hình sự, thể hiện sự coi thường pháp luật và sức khỏe/tính mạng người khác, BQT đã thay mặt cư dân gửi văn bản đến Công an Phường Láng Hạ để trình báo và yêu cầu giải quyết nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ phản hồi hoặc hành vi can thiệp nào từ phía Công an Phường Láng Hạ.

Tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh

Miếng đá ốp tường rơi xuống sân

Rất nguy hiểm nhưng nhiều tháng chưa được sửa chữa

Liên quan đến sự việc, ông Hà Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, do một thời gian dài CĐT không cung cấp hồ sơ tài liệu sử hữu chung, riêng cho các cơ quan chức năng nên đến giờ vẫn chưa phân biệt được phần nào thuộc sở hữu chung, riêng nên dẫn đến sự tranh chấp mất an ninh trên địa bàn.

Theo vị đại diện UBND quận, trong tháng 6 này cơ quan chức năng sẽ phối hợp giải quyết dứt điểm liên quan đến các tranh chấp đường đi, công viên…

Tòa nhà nham nhở

xuống cấp trầm trọng

Nhóm người lạ mặt đi vào đe dọa đại diện cư dân

Tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh có vị trí thuận lợi, là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội từng được giới thiệu văn minh, hiện đại và giới đầu cơ bất động sản săn "hàng".

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động đã phát sinh rất nhiều bất cập, tranh chấp kéo dài. Theo ghi nhận, sau hơn chục năm đưa vào hoạt động, chất lượng công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện nhiều chỗ nham nhở….