Hà Nội: Hàng trăm shipper Now đình công, "quây" trụ sở phản đối chính sách hoa hồng bèo bọt

Trao đổi với chúng tôi, một người đại diện trong nhóm này cho biết, tất cả trong số này đều là những nhân viên vận chuyển (shipper) của hãng Now.

Các shipper đòi quyền lợi

Shipper bức xúc vì bị áp định mức cao gần gấp đôi giữa mùa dịch

"Chúng tôi là những người từ đầu tham gia vào công ty, xây dựng hình ảnh và làm lên thương hiệu như ngày nay. Đến lúc làm ăn có thu nhập, nhất là thời điểm Covid-19 diễn ra phức tạp thì công ty áp định mức cao gần gấp đôi, khiến cho chúng tôi đang bị bóc lột công sức lao động", người này nói.

Người đại diện cho các shipper ở đây nói thêm: "Do tình hình kinh tế đang khó khăn, lại ảnh hưởng dịch Covid-19. Công ty Now đã không có những chính sách hỗ trợ hay động viên chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Công ty đã đưa ra những chính sách gây thêm khó khăn cho chúng tôi", người này cho biết hiện tại đồng shipper đã ký vào đơn kêu cứu gừi UBND phường sở tại nhờ can thiệp.

Người thay mặt cho các shipper bày tỏ sự công bằng, anh cho rằng thương hiệu như ngày nay là sự đóng góp của các nhân viên

Còn theo chia sẻ của một nam thanh niên trẻ tuổi, trước khi có chính sách mới, mỗi nhân viên đạt đến 4001 điểm thì ở mức 5 (mức này sẽ có thưởng và tạm thu nhập ổn), thì chính sách mới của công ty hiện nay áp lên 8101 điểm mới đạt được mức trên.

"Đơn giản, thay vì trước đây mỗi đơn hàng từ 5km sẽ được 14 điểm thưởng, với đơn hàng này shipper sẽ được trả công 30 nghìn đồng, nộp lại 10% cho công ty thì anh sẽ thu về 27 nghìn đồng. Nhưng nếu áp theo chính sách mới thì chúng tôi phải làm cả ngày lẫn đêm tất cả các ngày không nghỉ ngơi thì mới có thể đạt được.

Trong khi đó, số lượng đơn hàng phía công ty giao cho nhiều nhất chỉ 25 đơn/ngày, chưa nói đến những đơn hàng cung đường ngắn thì ít tiền hơn. Ngoài ra thì chúng tôi phải tự lang thang tại các địa chỉ để chờ khách gọi hay không ".

Nhiều người quyết định ngồi chờ để đối thoại

Nam thanh niên này cho biết, nếu công ty chưa đưa ra chính sách mới, thì trung bình mỗi shipper làm việc từ 6h đến 17h sẽ có thu nhập khoảng 550 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, nếu công ty đưa ra chính sách mới này thì chắc chắn ít người có thể tồn tại được với công việc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc và gây khó khăn cho cuộc sống.

Đang đàm phán

Liên quan đến sự việc, sáng 13/8 phía đơn vị cho biết Now xin có bình luận chính thức như sau:

"Thông tin về chính sách mới với mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường và cải thiện chất lượng dịch vụ đối với người dùng đã được Now công bố trên trang thông tin chính thức của công ty từ 28/6/2020 và đã được thông báo đến từng đối tác..

Tuy vậy, một số anh em đối tác nhóm tài xế có thể vẫn còn nhiều thắc mắc cần trao đổi liên quan đến chương trình, dẫn đến sự việc ngày hôm nay.

Chúng tôi đã và đang tiến hành đối thoại với đại diện nhóm các đối tác tài xế bức xúc để tìm hiểu nguyên nhân và giải thích kỹ lại chính sách mới của Now.

Now luôn cầu thị và có thiện chí ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp từ đối tác, đồng thời cũng đảm bảo việc trao đổi thông tin minh bạch và cởi mở đến cơ quan báo chí và truyền thông", nguyên văn thư trả lời từ phía Now.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Họ cho rằng chính sách mới khiến cho công sức phải bỏ ra gấp đôi

Nhiều người vẫn không chịu rời đi khỏi đám đông

Các shipper đang tìm đến chính quyền sở tại để nhờ can thiệp