Hà Nội: Hàng chục nghìn căn hộ sắp đổ bộ ra thị trường tưởng sẽ làm hạ cơn sốt chung cư nhưng thực tế nhà giàu cũng "khóc" khi nhìn mức giá

Nguồn cung dồi dào nhưng giá vẫn khó giảm

Năm 2025, chung cư Hà Nội được dự báo nguồn cung sẽ cải thiện hơn nhưng giá sẽ khó giảm.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao của Savills Hà Nội nhận định, nguồn cung mới toàn thị trường dự kiến đạt 25.200 căn hộ, trong đó căn hộ hạng B tiếp tục dẫn đầu, chiếm 88% nguồn cung thị trường. Nguồn cung này chủ yếu vẫn tập trung tại các đại đô thị lớn của thủ đô.

"Sự lệch pha cung cầu, phần lớn nguồn cung tập trung ở phân khúc căn hộ hạng B, căn hộ hạng A (cao cấp, hạng sang) dẫn tới giá chung cư khó giảm trong năm 2025 và có xu hướng đi ngang hoặc tăng", bà Hằng nói.

Theo báo cáo của OneHousing, thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với khoảng 30.000 căn mở mới 2025, cao hơn giai đoạn 2020-2023 với động lực chính đến từ khu Đông Hà Nội và Văn Giang (Hưng Yên).

Giá bán sơ cấp được dự báo tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng sẽ chậm lại trong 2025. Các chủ đầu tư dự kiến triển khai nhiều chính sách giá linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng có thể sở hữu nhà.

CBRE dự báo năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân

khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang. Bên cạnh đó, nguồn cung cũng dự kiến mở rộng ra các khu vực phía Nam (quận Hoàng Mai), phía Đông (quận Long Biên) và phía Tây (huyện Đan Phượng).

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, năm 2025 giá nhà sẽ không giảm nhưng không còn tăng nhanh như giai đoạn vừa qua. Mức tăng năm 2025 có thể từ 5 - 8% so với năm 2024.

Nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp

Avision Young dự báo năm nay, Hà Nội có 10 dự án có thể mở bán với tổng số căn hộ dự kiến 13.598 căn. Các dự án này bao gồm Central Residence (Gamuda Land); Eco Smart City Cổ Linh (chủ đầu tư Thiên Hương); Kepler Land (TSQ Việt Nam); The Charm An Hưng; Sunshine Crystal River - Ciputra; Vinhomes Cổ Loa; The Reflection West Lake (Kusto Home); Starlake giai đoạn 2 (Daewoo); Vinhomes Đan Phượng và dự án Thành phố Thông minh của BRG.

Ngoài các dự án trên, Batdongsan.com.vn cho biết thêm nguồn cung chung cư Hà Nội mở bán năm 2025 được dự báo có cải thiện so với năm trước, với hơn 10 dự án có kế hoạch ra hàng, tổng số lượng mở bán dự kiến lên tới hàng chục nghìn căn, giá trung bình mở bán lên đến 90 - 100 triệu đồng/m2.

Cụ thể,  dự án Noble Crystal tọa lạc tại khu đô thị Ciputra (phường phú Thượng, quận Tây Hồ) có quy mô 5 tòa tháp với 955 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 160-270 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2026.

Một dự án chung cư khác cũng nằm trên phường Phú Thượng đang mở bán là Endless Skyline West Lake với quy mô 1 tòa tháp cao 27 tầng đã cất nóc vào tháng 7/2024, hiện đang thi công hoàn thiện. Được biết, giá bán căn hộ Endless Skyline West Lake dao động trong khoảng 95-120 triệu đồng/m2.



Tiếp theo là dự án The Nelson Private Residences tại số 29 Láng Hạ (phường Thành Công, quận Ba Đình) với quy mô gồm 27 tầng nổi đã hoàn thiện có giá bán khoảng 130 triệu đồng/m2.

Tọa lạc tại 90 đường Láng (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa), dự án The Ninety Complex cao 27 tầng nổi với 480 căn hộ cũng dự kiến giá bán căn hộ 80-90 triệu đồng/m2. Về tiến độ, dự án Ninety Complex đã cất nóc, đang thi công hoàn thiện bên trong căn hộ để kịp lịch bàn giao dự kiến vào quý 2/2025.

Dự án The Charm An Hưng nằm ngay mặt tiền trục đường Nguyễn Thanh Bình, quận Hà Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có hai tòa tháp cao 30 tầng sẽ bổ sung thêm 592 căn hộ cho thị trường Hà Nội.

Dự án The Matrix Premium nằm tại ngã tư Mễ Trì – Lê Quang Đạo (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) quy mô gồm 2 toà cao 37 và 44 tầng, có 3 tầng hầm cũng có giá bán dự kiến từ 90-120 triệu đồng/m2.

Một dự án khác của MIK Group là phân khu The Victoria thuộc Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) với khoảng 1.836 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 80-85 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027.

Hay dự án Imperia Signature Cổ Loa thuộc khu đô thị Vinhomes Global Gate (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) cũng do MIK Group làm chủ đầu tư với khoảng 4.000 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 87-115 triệu đồng/m2, bàn giao trong quý I/2028.

Cũng nằm trong khu đô thị Vinhomes Global Gate, dự án Masteri Grand Avenue của chủ đầu tư Masterise Homes cung cấp ra thị trường 1.640 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 90-120 triệu đồng/m2, bàn giao trong quý III/2027.

Tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm), nhiều dự án dự kiến mở bán trong năm 2025. Trong đó, dự án The Senique Hanoi do CapitaLand Việt Nam làm chủ đầu tư với Khoảng 2.150 căn. Dự kiến giá bán căn hộ 70-80 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027.

Phân khu The Lake thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 do Masterise Homes làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 2.500 căn hộ. Dự kiến giá bán căn hộ 74-85 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2027.

Cũng nằm tại Vinhomes Ocean Park 1, phân khu The London do Mitsubishi hợp tác với Vingroup triển khai với quy mô hơn 1.700 căn. Dự kiến giá bán căn hộ 65-71 triệu đồng/m2, bàn giao từ năm 2026.

Hay phân khu The Paris thuộc Vinhomes Ocean Park 1 với khoảng 3.000 căn hộ cũng do Mitsubishi hợp tác với Vingroup triển khai. Dự kiến giá bán căn hộ 68-80 triệu đồng/m2, bàn giao cuối năm 2026.

Nhìn chung, tất cả các dự án đều thuộc phân khúc cao cấp với mức giá từ 60 triệu đồng/m2 trở lên. Ngoài ra, nguồn cung đợt này chủ yếu đến từ các “ông lớn” trong ngành và tập trung tại các khu đô thị lớn.