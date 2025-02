Giá chung cư chững lại nhưng vẫn khó mua

Sau Tết, giá chung cư giảm nhẹ

Anh Đức Thắng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, gia đình anh đi tìm hiểu chung cư đã qua sử dụng với căn hộ diện tích 73m2 có giá 3,75 tỷ đồng.

"Mức giá này so với cách đây 3 năm đã tăng 2 tỷ đồng nhưng đã giảm 100 triệu đồng so với trước Tết Nguyên đán . Tôi cũng đi tìm hiểu một căn hộ trong khu đô thị tại Gia Lâm nhưng mức giá tại đây đã ngừng tăng, thậm chí nhiều căn diện tích lớn còn giảm 50-100 triệu đồng. Tuy nhiên, giá một số căn hai phòng ngủ 54 m2 khoảng 4,1 tỷ đồng, vẫn còn quá cao so với tài chính gia đình", anh Thắng nói.

Giá chung cư vẫn cao so với thu nhập của người dân (ảnh: Như Ý).

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn công bố ngày 13/2 cho thấy, giá rao bán chung cư Hà Nội và TP HCM nửa đầu tháng 2/2025 lần lượt là 62 và 57 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá trung bình chung cư trong tháng 1/2025 là 63 triệu đồng/m2 (Hà Nội) và 60 triệu đồng/m2 (TP HCM). Như vậy giá rao bán căn hộ tại 2 đô thị này đang giảm nhẹ.

Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng, để nắm được xu hướng giá cần thêm thời gian theo dõi. Mặc dù thị trường bất động sản sau Tết đang chuyển biến tích cực khi lượng tìm kiếm bất động sản, lượng tin đăng bán, cho thuê đều tăng và giá đã chững lại , nhưng để thanh khoản tốt hơn, vẫn cần nhiều cú hích.

Theo Batdongsan.com.vn, người mua ở thực vốn chủ yếu hướng đến chung cư, nhà riêng đang có tâm lý chờ đợi xem nguồn cung có dồi dào hơn không với hy vọng giá bán sẽ điều chỉnh về mức hợp lý. Đối với nhà đầu tư, họ cũng đang cân nhắc. Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, có thể mang đến cả nguy và cơ cho nền kinh tế trong nước, nhà đầu tư càng trở nên cẩn trọng.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, đối với người mua bất động sản mục đích để ở thì mua vào thời điểm nào cũng đúng, miễn là người mua đã tính toán kỹ lưỡng phương án tài chính và các yếu tố đảm bảo tiện nghi cuộc sống.

Ông khuyến nghị: “Mặc dù nhiều chủ đầu tư và ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 80 - 85% giá trị sản phẩm, người mua nên có sẵn tối thiểu 30 - 40% tiền “thịt”, đồng thời tự tin rằng dòng tiền ổn định trong 3 - 5 năm tới đủ để duy trì cuộc sống rồi hẵng nghĩ đến việc mua nhà. Nếu vẫn chưa đủ tài chính, nên cân nhắc phương án thuê trước".

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thu nhập bình quân của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng khoảng 13,3 -14,5 triệu đồng/tháng, tăng 4 - 7%. Xét trên thu nhập và giá nhà, ngay cả nhóm 20% này cũng khó có cơ hội an cư và các nhóm thu nhập thấp hơn "gần như không có cơ hội".

"Với mặt bằng giá bất động sản hiện tại, ngay cả khi giảm 50%, nhiều lao động thu nhập trung bình vẫn khó tiếp cận được", ông Đính nói.

Lệch pha cung - cầu nên giá căn hộ khó giảm mạnh

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội chia sẻ, nguồn cung mới toàn thị trường trong năm nay dự kiến đạt 25.200 căn hộ, trong đó căn hộ hạng B tiếp tục dẫn đầu, chiếm 88% nguồn cung thị trường. Nguồn cung này chủ yếu vẫn tập trung tại các đại đô thị lớn của thủ đô.

Dự báo nguồn cung căn hộ sẽ cải thiện mạnh mẽ trong năm 2026 (ảnh: Như Ý).

Cũng theo bà Hằng, sự lệch pha cung cầu , phần lớn nguồn cung tập trung ở phân khúc căn hộ hạng B, căn hộ hạng A (cao cấp, hạng sang) dẫn tới giá chung cư khó giảm trong năm 2025 và có xu hướng đi ngang hoặc tăng.

Dự báo nguồn cung căn hộ chung cư Hà Nội sẽ cải thiện mạnh trong năm 2026, nguồn cung căn hộ mới dự kiến đạt khoảng 70.000 căn hộ, từ 91 dự án được mở bán. Các khu vực Đông Anh, Hoài Đức, Hoàng Mai sẽ đóng góp khoảng 52% nguồn cung.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định sự tăng cung mạnh mẽ trong năm 2026, với cơ cấu căn hộ đa dạng hơn sẽ giúp thị trường chung cư hạ nhiệt, giá bán sẽ được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn.