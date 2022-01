Hà Nội: Dừng tổ chức lễ hội, hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20-1-2022 tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dừng tổ chức lễ hội, hoạt động tập trung đông người

Một trong số những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị là việc UBND thành phố chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và thành phố để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Thành phố cũng chủ động thực hiện phương án, kịch bản cấp độ cao; phân công lực lượng, tổ chức diễn tập, ứng trực, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên quyết kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thành phố thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết.

Chủ động xem xét cho học sinh đã tiêm đủ 2 mũi được đi học trực tiếp

Đối với người dân, UBND thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã bám sát các nguyên tắc nêu tại Chỉ thị này, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”. Các địa phương cũng rà soát, thống kê, cập nhật kịp thời số liệu về công tác phòng, chống dịch để làm cơ sở phân tích, đánh giá chính xác tình hình, có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Kiểm tra, đôn đốc, huy động các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. Đối với những địa bàn rà soát cần tăng cường, bổ sung lực lượng y tế, khẩn trương báo cáo về Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố kịp thời tham mưu, báo cáo UBND thành phố trong ngày 22-1-2022 để xem xét, chỉ đạo.

UBND, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã cũng chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, giám sát di biến động dân cư, quản lý việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà; phát huy hiệu quả phần mềm quản lý người nhiễm Covid-19; hoạt động tổ Covid-19 cộng đồng; tăng cường các hình thức tiếp nhận, xử lý thông tin (tổng đài, nhóm Zalo, Facebook…), huy động các lực lượng tham gia tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến phòng, chống dịch, an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ, phát thuốc cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà… bảo đảm kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, giúp người dân yên tâm điều trị.

Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, lập phương án các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng, người từ chối tiêm trên địa bàn; tổ chức các điểm tiêm cố định, lưu động, thực hiện chiến dịch cao điểm tiêm chủng xuyên Tết Nguyên đán từ ngày 1-2-2022 đến ngày 28-2-2022 theo lời phát động của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” việc tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của ngành Y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục rà soát người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà; rà soát tiêm đủ liều vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để không bỏ sót, chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn; phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi 3, mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý I-2022.

Các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc; phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành.

Thành phố yêu cầu căn cứ tình hình dịch tại địa phương và số lượng học sinh được tiêm vắc xin để chủ động xem xét, quyết định cho học sinh đã tiêm đủ 2 mũi được đi học trực tiếp và chủ động thông báo trước cho phụ huynh, học sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất; xây dựng phương án, kịch bản, chỉ đạo các trường tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống khi phát sinh F0 với nhiều kịch bản, cấp độ dịch, các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc ứng trực 24/24 giờ

Sở Y tế được giao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Bộ Y tế; tham mưu UBND thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, ứng phó với biến chủng mới Omicron theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Sở cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc ứng trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị (nhất là máy thở, oxy y tế) để tổ chức điều trị người bệnh Covid-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong những ngày Tết… Các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ trì triển khai phần mềm quản lý người nhiễm Covid-19; chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện điều trị F0 phối hợp ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trong việc cập nhật số liệu bệnh nhân chuyển tầng và khỏi bệnh để nắm bắt, theo dõi và thống kê kịp thời. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, bổ sung kinh phí phòng, chống dịch tại các bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các địa phương dừng tổ chức các loại hình lễ hội, các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai công tác tổ chức trận đấu vòng loại FIFA World Cup ngày 1-2-2022 bảo đảm an ninh, an toàn, tuân thủ nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Quét mã QR kiểm soát người xem FIFA World Cup tại sân vận động

Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phần mềm quản lý người nhiễm Covid-19, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả; mở rộng các hình thức tiếp nhận, xử lý thông tin (tổng đài, nhóm Zalo, Facebook…), huy động thêm và phân công các lực lượng tham gia tiếp nhận thông tin, phản ánh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người bệnh và người dân.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì tăng cường triển khai lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip để kiểm soát người ra vào cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Công an thành phố cũng chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm, các đơn vị thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, quét mã QR kiểm soát ra vào trận đấu vòng loại FIFA World Cup theo phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, tổ chức phương án diễn tập các tình huống phòng, chống dịch tại trường học trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tiếp tục tham mưu UBND thành phố lộ trình, phương án để học sinh trở lại trường học trực tiếp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo UBND thành phố trong ngày 22-1-2022 để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vướng mắc, khó khăn trong xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố; hướng dẫn giải quyết ngay các vướng mắc, khó khăn của các quận, huyện, thị xã, các cơ sở thu dung, điều trị theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với chính quyền các cấp phát huy vai trò, cùng các lực lượng, tổ hỗ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà, tổ Covid-19 cộng đồng với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhất là vào những dịp lễ, Tết.

Thành phố đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Thủ đô; huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các tổ hỗ trợ điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà theo chỉ đạo, phân công của chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành y tế; tham gia hỗ trợ thực hiện nhập liệu trên hệ thống quản lý người nhiễm Covid-19, thực hiện tốt chương trình ATM oxy; phối hợp với Sở Y tế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chỉ đạo, phân công Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội vận hành “Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành”, giám sát, hỗ trợ người dân mắc Covid-19.

