Hà Nội đã tắc đường còn mưa to, nhiều nơi phải "rẽ sóng" đi làm

Do ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay (11/10), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm.