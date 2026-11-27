Điều dễ nhận ra khi bước vào khu vực ẩm thực của Hanoi Firebeat World Festival 2026 là những làn khói bốc lên từ các vỉ nướng và dòng người liên tục dừng chân trước quầy chế biến.

Thịt, xúc xích, rau củ được đặt trên bếp than đỏ lửa, các đầu bếp thoăn thoắt trở mặt, kiểm tra độ chín rồi đưa món ăn ra phục vụ. Phía trước quầy, thực khách cầm đĩa chờ đến lượt lựa chọn, người tìm món mình yêu thích, người lại muốn thử một chút hương vị mới. Không khí ấy khiến khu vực BBQ trở thành một trong những điểm thu hút tại lễ hội năm nay.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Hanoi Firebeat World Festival 2026 quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn với sự tham gia của gần 100 đầu bếp. Trong đó, khu vực BBQ mang đến cơ hội khám phá nhiều phong cách nướng khác nhau, từ thịt hun khói kiểu Texas, picanha Brazil, asado Argentina đến braai Nam Phi. Đây cũng là nơi thực khách có thể quan sát trực tiếp cách đầu bếp xử lý nguyên liệu, canh lửa và hoàn thiện món ăn ngay trên bếp.

Điểm thú vị của trải nghiệm này không chỉ nằm ở việc có nhiều món để lựa chọn, mà còn ở cảm giác được nhìn thấy quá trình chế biến. Những miếng thịt được đặt trên vỉ nướng, lớp bề mặt dần chuyển màu dưới sức nóng, trong khi đầu bếp liên tục điều chỉnh vị trí thực phẩm để món ăn chín đều. Tại chương trình Cooking Show, 26 đầu bếp quốc tế thuộc Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs) trực tiếp trình diễn nghệ thuật BBQ, giúp khách tham quan có dịp tiếp cận kỹ thuật nấu nướng chuyên nghiệp thay vì chỉ thưởng thức thành phẩm.

Không gian ăn uống được bố trí với những dãy bàn chung, bàn tròn tận dụng hình dáng thùng gỗ, tạo cảm giác gần gũi như một buổi tụ họp ngoài trời. Thực khách có thể chọn món từ các quầy, mang về bàn và cùng bạn bè thưởng thức. Đây cũng là cách khá thú vị để một nhóm người có thể gọi nhiều món khác nhau, chia sẻ và so sánh hương vị thay vì chỉ tập trung vào một lựa chọn.

Bên cạnh BBQ quốc tế, lễ hội còn có các khu vực giới thiệu ẩm thực Hà Nội, món ngon ba miền và những hương vị châu Á. Từ những món ăn quen thuộc như phở, bún chả, chả cá đến yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc hay gà tandoori Ấn Độ, thực khách có thể tìm thấy nhiều lựa chọn trong cùng một hành trình. Theo Ban tổ chức, lễ hội có quy mô hơn 43.000m², với bốn không gian chủ đề gồm “Vị Hà Nội”, “Việt Nam vươn xa”, “Lửa Á Châu” và “Lửa Toàn Cầu”.

Không chỉ là nơi để ăn uống, Hanoi Firebeat World Festival còn kết hợp các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và âm nhạc. Với những ai yêu thích món nướng, muốn tìm hiểu thêm về cách chế biến của các nền ẩm thực khác nhau hoặc đơn giản là muốn có một buổi tối tụ tập bên bạn bè giữa không khí lễ hội, đây là một điểm hẹn đáng chú ý tại Hà Nội trong dịp cuối tuần này.

Thông tin: Hanoi Firebeat World Festival 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.