Sau nhiều năm chịu đựng tình trạng ngứa mi mắt kéo dài, một cụ bà 68 tuổi ở Hà Nội đã được bác sĩ phát hiện nguyên nhân là… rận mi - loại kí sinh trùng hiếm gặp, khó quan sát bằng mắt thường.

Bệnh nhân B.T.M, trú tại Hà Nội, tìm đến Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) trong tâm trạng lo lắng có thể nhiễm kí sinh trùng. Suốt 3 năm, bà bị ngứa mi mắt dai dẳng, cơn ngứa tăng nhiều về đêm, kèm theo cộm, khó chịu, nhiều dử mắt khiến bà thường xuyên mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Lo lắng hơn, bà từng nghĩ có thể mình nhiễm kí sinh trùng từ vật nuôi, sau một lần tắm cho chó thì nước văng vào mắt. Dù đã đi khám ở nhiều nơi, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân M.

Khi tiếp nhận, BSCKI Nguyễn Thị Lanh, chuyên khoa Mắt ghi nhận bệnh nhân bị viêm bờ mi hai bên, đục thủy tinh thể cả hai mắt và có mộng mắt phải. Bà được chẩn đoán viêm bờ mi mạn tính - một bệnh lí phổ biến, dễ tái phát nếu không được điều trị triệt để.

Để xác định căn nguyên, bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm kí sinh trùng, bao gồm những loài thường gặp từ chó mèo như sán dây chó, giun lươn… Đồng thời, mẫu từ vùng mi mắt được soi tươi dưới kính hiển vi. Kết quả cho thấy bệnh nhân không nhiễm giun sán, song bất ngờ phát hiện sự xuất hiện của rận mi - kí sinh trùng cực nhỏ (1–2mm), thường sống tại gốc lông mi.

Loài này khó phát hiện bằng mắt thường, chỉ nhận biết rõ khi số lượng nhiều hoặc khi soi dưới thiết bị sinh hiển vi. Ngoài mắt, rận mi còn có thể tồn tại ở tóc, lông mày, lông mu. Rất may, bệnh nhân không có biểu hiện rận mu. Ngay sau khi có kết quả, bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh bờ mi bằng gạc lau chuyên dụng, bôi thuốc mỡ mắt giảm kích ứng, kết hợp uống thuốc điều trị kí sinh trùng. Đồng thời, bác sĩ yêu cầu vệ sinh toàn bộ chăn, ga, gối, đệm và môi trường sống để ngăn trứng rận tồn tại và gây tái nhiễm.

Theo bác sĩ Lanh, rận mi chủ yếu lây qua tiếp xúc gần gũi giữa người với người, hoặc gián tiếp khi dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, quần áo, ga giường. Tuy không dễ lây như chấy, nhưng vẫn có nguy cơ cao trong môi trường sinh hoạt chung thiếu vệ sinh. “Những người có biểu hiện ngứa mắt kéo dài, tăng tiết dử, cộm, đỏ mi, viêm tái đi tái lại hoặc có tiền sử tiếp xúc với vật nuôi cần chủ động đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Cần đặc biệt chú ý vệ sinh tay trước khi chạm vào vùng mắt, không dùng chung đồ cá nhân, thường xuyên giặt và phơi nắng chăn màn. Dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng rận mi kéo dài có thể gây suy giảm chất lượng sống, tổn thương mi mắt và ảnh hưởng đến thị lực”, bác sĩ Lanh khuyến cáo.

Rận có tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh, gây khó chịu, nguy cơ viêm nhiễm vùng bị ký sinh, giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do vậy, khi có biểu hiện ngứa ngáy, khó chịu ở mắt, bộ phận sinh dục, hậu môn, nách... cần đến cơ sở y tế kiểm tra để được can thiệp kịp thời.