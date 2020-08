Hà Nội: 3 thí sinh diện F2 sẽ thi riêng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Năm nay là kỳ thi đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tham mưu cho TP giúp học sinh tham dự kỳ thi an toàn nhất.

Theo quan điểm của lãnh đạo TP: Các Sở ngành, các quận huyện sẽ lo việc phòng chống dịch một cách an toàn nhất để cho ngành GD-ĐT yên tâm tập trung vào chuyên môn kỳ thi.

Hiện nay 143 điểm thi tất cả các quận huyện đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện chống dịch như nước rửa tay, khẩu trang dự phòng. Tất cả các trung tâm y tế của các quận huyện cử người đến đo thân nhiệt cho tất cả các cán bộ học sinh đến tham dự kỳ thi.

Ngành GD-ĐT Hà Nội cũng chuẩn bị tại tất cả các điểm thi các phòng thi dự phòng, các giám thị dự phòng và các cán bộ khi phát sinh có đầy đủ nhân lực tổ chức những phòng thi riêng cho tất cả các em học sinh, để các em có thể thi tốt.

Ngoài ra, ngành GD-ĐT Hà Nội cũng huy động hơn 10.000 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ trong điểm thi, 1500 cán bộ bảo vệ an ninh phục vụ cho các kỳ thi, trên 300 giáo viên làm cán bộ thanh tra tại các điểm thi để vừa đảm bảo phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc và an toàn nhất.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2020 TP Hà Nội đã giao Sở Y tế có biện pháp để thực hiện khi có phương án có các phòng thi dự phòng. Tất cả các bài thi sẽ niêm phong và có khử khuẩn trước khi chuyển về các điểm tập trung để đảm bảo sẽ không xảy ra việc lây nhiễm trong quá trình tổ chức thi.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Quang cho biết thêm, đến hôm nay 6/8, Ban chỉ đạo thi TP chưa có báo cáo về trường hợp thí sinh thuộc đối tượng F1. Có 3 trường hợp thuộc diện F2 (2 thí sinh tại quận Hoàng Mai, 1 thí sinh tại quận Ba Đình). Theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tất cả các F2 này sẽ tham dự kỳ thi đợt 2.

Trong quá trình tổ chức kỳ thi, khi thí sinh có hiện tượng bất thường như sốt và ho, Ban Chỉ đạo đã bố trí tối thiểu là 2 phòng dự phòng để các thí sinh có thể thi riêng. Đội ngũ cán bộ, đội ngũ thanh tra, giám sát, đội ngũ phục vụ đã được chuẩn bị đầy đủ, dự phòng cho việc đó.

Tất cả 143 điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thanh tra về cơ sở vật chất để đảm bảo an ninh an toàn nhất cho các điểm thi. Đội ngũ lực lượng bảo vệ an ninh đã được Sở Công an điều động đáp ứng đủ. Sở đã tổ chức tập huấn quy chế thi cho tất cả các lãnh đạo điểm thi, trên cơ sở đó tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên tham dự kỳ thi, đảm bảo quá trình coi thi sẽ diễn ra nghiêm túc.

Nhắn nhủ tới các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới, ông Lê Ngọc Quang cho biết: "Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh có những bất thường trong tổ chức thi nhưng tất cả phụ huynh và học sinh yên tâm vì đề thi sẽ nằm hoàn toàn trong chương trình đã giảm tải. Về phía Sở GD&ĐT, lực lượng coi thi, trên tinh thần đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất để các em tham dự kỳ thi".

Về các biện pháp phòng chống gian lận trong kỳ thi, ông Lê Ngọc Quang cho biết, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công an TP hướng dẫn cho tất cả hội đồng thi biết những thiết bị gian lận trong kỳ thi. Vừa qua, Công an TP đã xây dựng chuyên án để phát hiện ra đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử và đã xử lý kịp thời. Sở cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho GV, giám thị để làm nhiệm vụ tốt nhất.