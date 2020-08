TP.HCM chỉ đạo khẩn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2020 thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cụ thể như sau:

Sở GD&ĐT chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương rà soát cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi; thực hiện nghiêm, đảm bảo bảo mật và an toàn tuyệt đối tất cả các khâu của kỳ thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại TP.HCM. Ảnh minh hoạ

Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành kỳ thi làm cơ sở cho các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tổ chức thực hiện.



Tổ chức tập huấn đầy đủ cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND TP phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và thực hiện nghiêm quy chế thi.

Chỉ đạo các nhà trường, điểm thi, điểm in sao đề, điểm chấm thi thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và các thí sinh những biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Trên cơ sở công bố kết quả của Bộ GD&ĐT, chủ động phân tích dữ liệu, đối chiếu với kết quả học tập của học sinh để báo cáo, đánh giá chất lượng dạy và học.

Công an TP: Phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, tổ chức bảo vệ, tham gia khâu in sao đề thi, các điểm thi, công tác chấm thi; áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi đúng quy chế.

Có giải pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu – phát công nghệ cao.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trực chốt và phối hợp với các lực lượng giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi.

Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các điểm thi, bố trí trực 24/24.

Chỉ đạo lực lượng địa phương hỗ trợ, giải tỏa nhanh, chống ùn tắc tại các điểm thi vào cuối mỗi buổi thi.

Nắm và phối hợp xử lý (nếu có) thông tin liên quan trên không gian mạng, góp phần đảm bảo kỉ cương, công bằng cho kỳ thi.

Sở Y tế: Tham mưu các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 ; phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án phòng ngừa, tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, xét nghiệm và lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; qua đó, phối hợp xây dựng phương án, bố trí các thí sinh diện F1, F2 dự thi theo các quy định của Bộ GD&ĐT.

Chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho giám thi, giám khảo và thí sinh..

UBND các quận, huyện: Xây dựng phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, trật tự trước cổng trường, xung quanh khu vực điểm thi, giải tỏa nhanh, thực hiện tốt công tác giãn cách vào cuối mỗi buổi thi.

Chỉ đạo lực lượng địa phương hỗ trợ các điểm thi trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dịch tễ.

Ngoài ra UBND TP cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra TP, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng… trong công tác tổ chức thi.