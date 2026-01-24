Nếu phải chọn ra một biểu tượng nhan sắc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phụ nữ toàn cầu trong suốt thập kỷ qua, chắc chắn cái tên Kate Middleton sẽ nằm ở vị trí đầu bảng. Người ta không chỉ mê mẩn gu thời trang thanh lịch, khí chất sang trọng của một vị Vương phi tương lai mà còn đặc biệt "phát cuồng" vì mái tóc nâu hạt dẻ trứ danh của cô. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, từ những buổi từ thiện dân dã đến những buổi đại tiệc cung đình, mái tóc của bà mẹ ba con vẫn luôn bóng mượt, vào nếp hoàn hảo đến từng sợi. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng Kate có một "vũ khí bí mật" cực kỳ lợi hại để đối phó với những ngày tóc có vẻ xẹp lép: Đó chính là kiểu mái lệch giả mang hơi thở của những năm 70.

Thực tế, Kate thường gắn liền với kiểu tóc rẽ ngôi giữa truyền thống, giúp gương mặt trông thanh thoát và quyền quý. Thế nhưng, thỉnh thoảng cô lại khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo mới mẻ hơn. Điển hình là tại buổi tiếp đón Thái tử Frederik và Công nương Mary của Đan Mạch vào năm 2023. Trong chiếc váy xanh hoàng gia lộng lẫy, điều khiến giới mộ điệu chú ý nhất chính là phần tóc mái được chải lệch sâu sang một bên, tạo cảm giác dày dặn lạ thường.

Chuyên gia làm tóc nổi tiếng Michael Gray chia sẻ rằng, việc chia ngôi lệch sâu chính là cách nhanh nhất để đánh lừa thị giác về độ dày của tóc. Khi phần lớn tóc được dồn về một phía, nó tạo ra một lớp "mái giả" che bớt một phần trán, giúp gương mặt trông mềm mại hơn, đồng thời tạo độ phồng tự nhiên ở chân tóc mà không cần dùng đến quá nhiều hóa chất hay dụng cụ tạo kiểu phức tạp.

Cái hay của kiểu tóc này nằm ở chỗ nó không yêu cầu bạn phải thực sự cầm kéo cắt phăng đi phần tóc mái của mình. Với Kate, phần tóc mái này bắt đầu từ xương gò má, được uốn cong nhẹ nhàng và hướng ra phía sau. Cách làm này không chỉ tạo nên vẻ đẹp cổ điển mang phong cách Hollywood mà còn giúp tôn vinh những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Đặc biệt, Vương phi Kate thường có thói quen vén một bên tóc sau tai. Đây không chỉ là một cử chỉ duyên dáng mà còn là mẹo nhỏ để làm nổi bật đường xương quai hàm và phần cổ thanh mảnh, nhất là khi kết hợp cùng những thiết kế cổ váy tinh tế. Chính sự gọn gàng này đã tạo nên một tổng thể vừa chuyên nghiệp, vừa đầy sức sống, giúp cô luôn rạng rỡ dù lịch trình có bận rộn đến đâu.

Bên cạnh kỹ thuật tạo kiểu, màu tóc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác tóc dày và khỏe. Nhìn vào những khung hình của Kate, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chuyển màu tinh tế từ tông nâu chocolate trầm ấm đến những sợi highlight màu caramel dịu ngọt. Theo chuyên gia Michael Gray, những sợi highlight này không chỉ giúp mái tóc bắt sáng tốt hơn dưới ánh đèn hay ánh nắng mặt trời mà còn tạo chiều sâu cho các lọn tóc xoăn. Khi ánh sáng phản chiếu vào các tầng màu sắc khác nhau, mái tóc sẽ trông có sức sống và bồng bềnh hơn hẳn so với một mái tóc chỉ có một màu đơn thuần. Đây cũng chính là gợi ý tuyệt vời cho những chị em đang loay hoay với mái tóc mỏng: thay vì nhuộm đen tuyền, hãy thử những tông màu nâu ấm kết hợp với kỹ thuật nhuộm layer để "hack" thêm độ dày cho mái tóc của mình.

Hóa ra, để đẹp như một Vương phi không nhất thiết phải là điều gì đó quá xa xỉ hay khó khăn. Đôi khi, chỉ cần một chút thay đổi ở đường rẽ ngôi, một chút nhấn nhá ở màu nhuộm và sự tinh tế trong cách tạo kiểu là chúng ta đã có thể tự tin hơn rất nhiều. Bài học từ mái tóc của Kate chính là sự đơn giản nhưng hiệu quả. Nếu sáng mai thức dậy, bạn cảm thấy mái tóc mình có chút "mệt mỏi", hãy thử chải lệch ngôi sang một bên, uốn nhẹ phần mái và vén một bên tóc sau tai xem sao. Biết đâu, chính bạn cũng sẽ bất ngờ với phiên bản trẻ trung, đầy cuốn hút của chính mình trong gương đấy!