Bước sang một tuần mới, ai trong chúng ta cũng mong cầu một chút may mắn để công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Không cần những lời tiên tri xa xôi, hãy cùng soi chiếu vận trình 12 con giáp thông qua những quẻ dịch cổ xưa nhưng đầy tính ứng dụng. Tuần này, có con giáp được Thần Tài "chấm điểm" giúp tiền bạc đổ về như nước, nhưng cũng có con giáp cần chậm lại một nhịp để chờ đợi quý nhân. Hãy cùng chiêm nghiệm xem quẻ dịch của bạn nói lên điều gì về những ngày sắp tới nhé!

Tuổi Tý - Quẻ Địa Phong Thăng: Chúc mừng tuổi Tý, quẻ Thăng tượng trưng cho sự thăng tiến không ngừng giống như cây non vươn mình khỏi mặt đất để đón ánh mặt trời. Trong tuần này, bạn không chỉ có sự nỗ lực tự thân mà còn nhận được sự hỗ trợ ngầm từ cấp trên hoặc tiền bối. Đây là thời điểm vàng để đề xuất ý tưởng mới hoặc yêu cầu một sự thay đổi trong mức lương, khả năng thành công là rất cao.

Tuổi Sửu - Quẻ Địa Sơn Khiêm: Một tuần đòi hỏi sự điềm tĩnh và khiêm tốn. Quẻ Khiêm nhắc nhở tuổi Sửu rằng "lúa chín là lúa cúi đầu", càng giữ thái độ hòa nhã, bạn càng thu hút được Quý nhân. Tài lộc chưa bùng nổ ngay lập tức nhưng sự tích lũy âm thầm sẽ giúp bạn có một khoản dư khá khẩm vào cuối tuần. Hãy cứ lẳng lặng mà làm, thành quả sẽ tự lên tiếng.

Tuổi Dần - Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp: Có vẻ như tuần này tuổi Dần sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối hoặc sự cạnh tranh trong công việc. Quẻ Phệ Hạp giống như việc nhai một vật cứng, cần sự quyết đoán và mạnh mẽ để vượt qua. Đừng lo lắng, Thần Tài vẫn đứng về phía bạn nếu bạn dám giải quyết triệt để những tồn đọng cũ. Tiền bạc sẽ đến từ những nguồn mà bạn không ngờ tới nhất.

Tuổi Mão - Quẻ Phong Lôi Ích: Đây là một trong những quẻ tốt nhất về tài lộc. "Ích" nghĩa là thêm vào, là lợi ích. Tuổi Mão tuần này như cá gặp nước, làm gì cũng thấy thuận lợi. Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh nhỏ, hãy bắt tay vào làm ngay. Quý nhân của bạn có thể là một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc, người sẽ mang đến cho bạn một cơ hội kiếm tiền cực kỳ sáng sủa.

Tuổi Thìn - Quẻ Thiên Trạch Lý: Quẻ Lý nhắc nhở về sự cẩn trọng "như đi trên đuôi hổ". Tuổi Thìn vốn mạnh mẽ nhưng tuần này cần tiết chế cái tôi. Trong giao tiếp, hãy khéo léo để tránh thị phi. Về tài chính, Thần Tài chưa ghé thăm nồng nhiệt nên hãy ưu tiên việc quản lý chi tiêu thay vì đầu tư mạo hiểm. Sự an toàn là ưu tiên số một của bạn trong 7 ngày tới.

Tuổi Tỵ - Quẻ Thuần Ly: Tượng trưng cho lửa và sự rạng rỡ. Tuần này tuổi Tỵ sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sự thông minh, sắc sảo giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối tác. Tài lộc cực kỳ vượng, đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc nghệ thuật. Tuy nhiên, lửa cháy mạnh thì nhanh tàn, hãy biết điểm dừng trong việc hưởng thụ để giữ vững vận may.

Tuổi Ngọ - Quẻ Sơn Thiên Đại Súc: "Đại Súc" là sự tích lũy lớn. Tuổi Ngọ tuần này không nên vội vàng xuất quân. Đây là lúc bạn nên trau dồi kiến thức hoặc chờ đợi thời cơ chín muồi. Tiền bạc đang tụ lại, chưa phát ra ngay nhưng là tiền đề cho sự bùng nổ vào tháng sau. Quý nhân của bạn chính là người thân trong gia đình, hãy lắng nghe lời khuyên từ họ.

Tuổi Mùi - Quẻ Trạch Thượng Hữu Thủy (Khốn): Một tuần có chút thử thách khi năng lượng của bạn bị xuống thấp. Quẻ Khốn báo hiệu sự bế tắc tạm thời về dòng tiền. Đừng quá bi quan, đây chỉ là giai đoạn thử thách lòng kiên nhẫn. Hãy thắt chặt chi tiêu và tránh cho vay mượn. Chỉ cần bạn giữ được tinh thần lạc quan, cuối tuần mây đen sẽ tan và lộ ra ánh sáng.

Tuổi Thân - Quẻ Lôi Thủy Giải: Đúng như tên gọi, đây là quẻ của sự giải tỏa và tháo gỡ. Những khó khăn, nợ nần hoặc vướng mắc trong công việc của tuổi Thân từ tuần trước sẽ được giải quyết êm đẹp. Thần Tài bắt đầu mỉm cười với bạn từ giữa tuần. Một khoản tiền thưởng hoặc quà tặng bất ngờ sẽ khiến tâm trạng bạn cực kỳ phấn chấn.

Tuổi Dậu - Quẻ Phong Thủy Hoán: Quẻ Hoán nói về sự thay đổi và tan biến. Có thể bạn sẽ phải thay đổi kế hoạch làm việc hoặc di chuyển nhiều hơn. Đừng ngại sự thay đổi vì nó mang lại luồng sinh khí mới. Về tài lộc, có sự tiêu pha cho việc đi lại hoặc ngoại giao, nhưng đây là những khoản chi xứng đáng để xây dựng quan hệ với Quý nhân sau này.

Tuổi Tuất - Quẻ Địa Thiên Thái: Một quẻ cực kỳ cát tường. "Thái" là sự hanh thông, thái bình. Tuổi Tuất tuần này tận hưởng sự hòa hợp giữa công việc và cuộc sống. Tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ như được sắp đặt sẵn để mình bước vào. Hãy tranh thủ thời gian này để thực hiện những việc quan trọng, thành công sẽ đến rất tự nhiên.

Tuổi Hợi - Quẻ Thủy Sơn Kiển: Quẻ Kiển tượng trưng cho sự ngăn trở, đi lại khó khăn. Tuổi Hợi tuần này nên thận trọng trong việc đi đứng và lời ăn tiếng nói. Đường tài lộc có dấu hiệu bị chững lại do có tiểu nhân ghen ghét. Tuy nhiên, nếu bạn giữ được tâm thế bình tĩnh, không tranh thua, quý nhân sẽ xuất hiện vào phút chót để giải vây cho bạn.

Mỗi quẻ dịch chỉ là một tấm gương phản chiếu năng lượng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là tâm thế và sự nỗ lực của chính bạn. Chúc bạn có một tuần mới rực rỡ và đầy may mắn!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)