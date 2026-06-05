Gợi ý 6 món ăn giải nhiệt, cả nhà đều thích

Cá phi lê sốt cà chua, vừa ngon miệng vừa có tác dụng giải nhiệt. (Ảnh: ITN)

Dưới đây là một số món ăn giải nhiệt lứa tuổi nào cũng yêu thích.

Thịt băm xào đậu nành non với cải muối

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cải muối: 100 gram, đậu nành non: 200 gram, thịt lợn băm: 150 gram, gừng: 2 lát, hành lá: 1 cây, xì dầu: 1 muỗng canh, rượu nấu ăn: 1 muỗng cà phê, tiêu trắng xay: một ít, dầu ăn: vừa đủ, muối: vừa đủ, ớt đỏ: 1 quả (có thể bỏ qua).

Các bước thực hiện:

Chuẩn bị nguyên liệu: Cải muối rửa sạch và cắt khúc, đậu nành non tách hạt, trụng qua nước sôi 1-2 phút rồi vớt ra. Gừng băm nhỏ, hành cắt khúc, ớt đỏ cắt khoanh (nếu sử dụng).

Xào thơm hành và gừng: Cho dầu vào nồi, thêm hành và gừng, đảo đều cho thơm.

Xào thịt băm: Thêm thịt lợn băm, xào cho đến khi thịt đổi màu, xào đến khi hơi vàng.

Thêm cải muối: Cho cải muối vào nồi, tiếp tục xào, xào cho ra mùi thơm của cải.

Thêm đậu nành non: Cho đậu nành non đã trụng vào nồi, xào đều.

Thêm gia vị: Thêm xì dầu, rượu nấu ăn, muối và tiêu trắng, tiếp tục xào đều, đảm bảo đậu nành và cải tuyết muối thấm đều gia vị.

Hoàn thiện: Xào vài phút cho nước hơi cạn, cuối cùng thêm khoanh ớt đỏ (nếu sử dụng), xào đều rồi tắt bếp.

Cá phi lê sốt cà chua

Nguyên liệu: 300g phi lê cá rán, 3 thìa sốt cà chua, 1 thìa tỏi băm, 1/2 củ hành tây (băm nhỏ), 1 quả ớt xanh (cắt miếng), 1 quả ớt đỏ (cắt miếng), 1 thìa nước tương, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa đường, muối vừa đủ, tiêu vừa đủ, dầu ăn vừa đủ.

Các bước thực hiện:

Chuẩn bị phi lê cá rán: Rửa sạch phi lê cá, để ráo nước, cắt thành những miếng vừa ăn. Ướp với một ít muối, rượu nấu ăn và tiêu trong 10 phút.

Pha sốt cà chua: Trong một bát, thêm 3 thìa sốt cà chua, 1 thìa nước tương và 1 thìa đường, trộn đều để làm sốt cà chua ngọt chua.

Làm nóng dầu: Cho lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, thêm tỏi băm và hành tây băm, xào trên lửa vừa nhỏ đến khi thơm.

Chiên cá: Cho cá đã ướp vào chảo, chiên hai mặt đến khi hơi vàng và giòn một chút, gắp ra để riêng.

Xào rau: Trong phần dầu còn lại, thêm các miếng ớt xanh và ớt đỏ, xào đến khi rau hơi mềm.

Thêm sốt cà chua: Đổ sốt cà chua đã chuẩn bị vào nồi, khuấy đều, sau đó cho các miếng cá phi lê đã chiên vào, đảo nấu đều để cá thấm đều vị sốt cà chua.

Nấu sệt và dọn ra đĩa: Nấu lửa vừa nhỏ khoảng 5 phút, đến khi sốt cà chua hơi đặc lại, tắt bếp và bày ra đĩa, có thể thưởng thức.

Salad bắp cải tím

Nguyên liệu:Bắp cải tím, dưa leo, cà rốt, ngò, tỏi, ớt chỉ thiên, mè trắng.

Cách làm thực hiện:

Bắp cải tím thêm một lượng muối và đường thích hợp, trộn đều và ướp 10 phút.

Tỏi băm, ớt chỉ thiên, mè trắng rưới dầu nóng.

Thêm 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng đường, một chút muối, trộn đều.

Rửa sạch bằng nước lạnh và vắt ráo nước.

Xếp bắp cải tím, dưa leo, cà rốt ra đĩa.

Rưới nước sốt đã chuẩn bị và trộn đều.

Đùi gà hấp mát

Nguyên liệu: Đùi gà lớn, gừng, táo đỏ, kỷ tử, tỏi băm, ớt nhỏ, chanh, rau mùi, muối, đường trắng, xì dầu, nước gà (nước hấp đùi gà).

Cách thực hiện:

Đặt một bát úp ở giữa đĩa, xung quanh đặt đùi gà, lát gừng, táo đỏ, kỷ tử, hấp trên nồi đã có hơi nước khoảng 18 phút;

Sau khi đùi gà chín, lấy ra, ngâm qua nước đá (giúp thịt chắc và ngọt hơn);

Trong bát cho tỏi băm, ớt nhỏ, lát chanh, rau mùi, thêm một chút muối, đường trắng, xì dầu, đổ nước vào hấp đùi gà, khuấy đều;

Xé đùi gà thành miếng nhỏ, rưới nước sốt lên trộn đều là xong.

Canh mướp hương với tôm và đậu phụ

Canh mướp hương với tôm và đậu phụ là món ăn được yêu thích vào mùa hè. (Ảnh: ITN).

Nguyên liệu: 2 quả trứng, 1 quả mướp, 200g tôm, hành lá.

Các bước thực hiện:

Chiên trứng chín và tách nhỏ ra, để ra đĩa.

Cho lượng dầu phù hợp vào nồi, phi hành thơm, cho tôm vào xào đến khi đổi màu, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi cho mướp và đậu phụ vào.

Khi đậu phụ và mướp sôi, cho trứng vào nấu một lúc, nêm vừa đủ muối và một chút bột ngọt, nêm nếm vừa ăn là xong.

Bông cải xanh xào cá phi lê

Nguyên liệu:

Cá phi lê, súp lơ xanh, nước tương nhạt, dầu hào, tinh bột, tiêu đen, rượu nấu ăn.

Cách làm:

Cá phi lê rửa sạch, cắt miếng, thêm một thìa rượu nấu ăn, một thìa nước tương nhạt, một ít muối, lượng tiêu đen vừa đủ và một thìa tinh bột, trộn đều và ướp 10 phút.

Đun nóng dầu trong chảo, cho cá phi lê vào chiên chín rồi vớt ra.

Súp lơ xanh trụng nước sôi, cho vào chảo, thêm một thìa nước tương nhạt, một thìa dầu hào và lượng tiêu đen vừa đủ, xào đều là xong.

Theo sohu.com