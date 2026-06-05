9 món ăn nhanh và dễ làm, giúp bạn chuẩn bị mâm cơm mùa hè chỉ "trong nháy mắt" mà ngon

Vào nhũng ngày cuối tuần, chúng ta thường tranh thủ thời gian nghỉ xả sau 1 tuần làm việc để tổ chức những buổi họp mặt gia đình. Và khi đó, chúng ta thường sẽ thấy khó khăn nếu cứ nấu những món ăn lặp đi lặp lại nhiều lần, phức tạp và tốn thời gian! Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 9 món ăn gia đình hoàn toàn mới, sáng tạo, nhanh chóng và dễ làm, cân bằng dinh dưỡng, kết hợp thịt và rau củ, quan trọng là phù hợp với mọi lứa tuổi. Tất cả các món đều không cần chuẩn bị cầu kỳ, làm rất nhanh, trông bắt mắt, luôn ngon miệng và chắc chắn sẽ gây ấn tượng với những vị khách bạn mời tới nhà ăn cơm.

1. Salad nấm đùi gà - Món ăn thanh mát và ít chất béo

Nguyên liệu: Nấm đùi gà, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, ớt băm, nước tương, giấm đen, dầu mè, một chút đường.

Cách làm món salad nấm đùi gà

Rửa sạch nấm đùi gà và hấp nguyên cây trong khoảng 8-10 phút. Sau đó vớt ra khỏi nồi hấp và để nguội, rồi đeo găng tay thực phẩm vào, xé thành sợi, cho vào âu trộn. Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, ớt băm, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm đen, một chút đường và dầu mè, khuấy đều là được nước sốt trộn. Sau đó bạn rưới nước sốt lên nấm đùi gà đã xé sợi nấm, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và trộn đều. Món ăn có kết cấu tương tự như thịt xé - dai, tươi mát và ít chất béo.

2. Mướp xào tỏi và tôm sông - tươi ngon, ngọt ngào

Nguyên liệu: 2-3 quả dưa chuột giống nhật (hoặc bạn có thể dùng mướp thay thế), 300g tôm sông nhỏ, tỏi băm, muối, một ít bột nêm gà.

Cách làm món dưa chuột xào tỏi và tôm sông

Cắt bỏ râu tôm, rửa sạch và để ráo. Gọt vỏ dưa chuột và cắt thành từng miếng lớn. Làm nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Cho tôm vào xào trên lửa lớn đến khi chuyển sang màu đỏ và cong lại. Tiếp đó đổ dưa chuột vào, xào nhanh trong 2 phút. Nêm muối và một chút bột nêm gà, đảo đều rồi tắt bếp và lấy món ăn ra đĩa. Món ăn này tươi ngon, ngọt ngào và thanh mát với hương thơm tự nhiên, ai cũng sẽ thích.

3. Thịt gà xào ớt chuông và củ năng - Món ăn nhẹ nhàng, thanh mát

Nguyên liệu: Thịt ức gà, củ năng, ớt chuông, một ít bột bắp, nước tương.

Cách làm món thịt gà xào ớt chuông và củ năng

Rửa sạch, thấm khô nước rồi thái thịt ức gà thành những miếng dạng khối vuông nhỏ, cho vào bát. Tiếp them nêm một ít nước tương, bột bắp và dầu ăn, trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút để giữ độ ẩm và làm thịt mềm. Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái củ năng thành các miếng có độ dày vừa phải; ớt chuông sau khi loại bỏ hạt thì cắt dạng hạt lựu tương tự như thịt gà. Cho một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi trút thịt gà vào xào đến khi chín, lấy khỏi chảo. Để lại một ít dầu trong chảo và xào ớt chuông cùng củ năng. Cuối cùng, cho gà trở lại chảo và xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau. Nêm nếm một chút muối cho vừa ăn. Kết quả là một món ăn giòn, mềm, ngọt, ít chất béo, giàu protein, tươi mát mà vẫn bổ dưỡng.

4. Đậu đũa xào nước tương - Món ăn kèm với cơm rất ngon

Nguyên liệu: Một nắm đậu đũa, 2 quả ớt khô, tỏi băm, một ít tương đậu tằm, nước tương.

Cách làm món đậu đũa xào nước tương

Loại bỏ xơ 2 bên cạnh quả đậu, rửa sạch sau đó bẻ thành từng khúc. Cho một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng sau đó xào sơ đến khi vỏ đậu hơi nhăn lại và có vân như da hổ. Tiếp theo bạn cho tỏi băm, ớt khô cắt khúc và một ít tương đậu tằm lên men vào, xào đến khi dầu chuyển sang màu đỏ. Thêm một ít nước tương để nêm nếm, rồi xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Kết quả là bạn đã có một món ăn thơm và đậm đà, rất hợp với cơm.

5. Thịt heo xào mộc nhĩ và ngồng rau diếp thơm

Nguyên liệu: 1 phần ngồng rau diếp thơm, một ít mộc nhĩ đã ngâm nở, xé nhỏ. 250g thịt nạc thăn thái lát, nước tương, muối, bột nêm gà, một ít gừng và tỏi băm.

Cách làm món thịt heo xào mộc nhĩ và ngồng rau diếp thơm

Rửa sạch rồi thái thịt heo thành lát mỏng và ướp sơ qua với một chút nước tương, muối. Gọt bỏ vỏ ngồng rau diếp sau đó thái lát mỏng. Mộc nhĩ đã rửa sạch đem chần trong khoảng 3 phút rồi vớt ra, để ráo. Phi thơm gừng và tỏi băm trong dầu nóng, sau đó cho thịt heo vào xào đến khi đổi màu. Cho ngồng rau diếp và mộc nhĩ vào, xào nhanh trên lửa lớn trong 3 phút. Nêm muối và một chút nước tương, xào thêm một lúc cho chín và ngấm gia vị. Món ăn này là sự kết hợp tươi mát, ngon miệng giữa rau và thịt, giúp giảm độ ngấy, hỗ trợ tiêu hóa và giàu chất xơ.

6. Ngô xào trứng muối - Món ăn sáng tạo được mọi lứa tuổi yêu thích

Nguyên liệu: Hạt ngô ngọt, 2 lòng đỏ trứng muối, một nhúm đường.

Cách làm món ngô xào trứng muối

Rửa sạch hạt ngô rồi chần khoảng 3 phút thì vớt ra, để ráo. Nghiền nhuyễn lòng đỏ trứng muối. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng ở lửa nhỏ rồi xào hỗn hợp lòng đỏ trứng cho đến khi sủi bọt và bông xốp. Cho hạt ngô vào và đảo nhanh để từng hạt được phủ đều trứng muối. Cuối cùng, rắc thêm một chút đường để tăng hương vị. Mỗi hạt ngô sẽ được phủ một lớp vụn vàng óng, tạo nên vị ngọt, giòn và thơm ngon - một món ăn được mọi người yêu thích, nhất là trẻ em.

8. Phi lê cá xào nấm hương - Món ăn mềm, ngon

Nguyên liệu: Phi lê cá basa, nấm hương tươi, hành lá thái nhỏ, nước tương, bột tiêu trắng, tinh bột bắp.

Cách làm món phi lê cá xào nấm hương

Ướp phi lê cá với muối, tiêu trắng, bột bắp và một ít dầu ăn trong 10 phút. Rửa sạch và thái nấm hương thành lát mỏng và chần sơ để khử mùi tanh. Làm nóng một ít dầu trong chảo, xào phi lê cá đến khi chín khoảng 80%, sau đó lấy cá ra khỏi chảo. Tiếp theo, xào nấm hương đến khi nấm tiết ra nước, rồi cho phi lê cá trở lại chảo và đảo nhẹ cho đều. Nêm thêm một chút nước tương, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng. Cá mềm, mịn và không xương, hoàn hảo cho một bữa ăn an toàn và ngon miệng.

8. Ngồng tỏi xào đậu phụ - Món ăn truyền thống rất hợp với cơm

Nguyên liệu: Một bó nhỏ ngồng tỏi, đậu phụ chiên thái miếng nhỏ, muối, nước tương, ớt (tùy thích).

Cách làm món ngồng tỏi xào đậu phụ

Đậu phụ sau khi cắt thành các lát dày vừa phải thì đem chiên rồi thái thành miếng dạng dải nhỏ. Ngồng tỏi cắt bỏ gốc già, rửa sạch sau đó thái thành các khúc. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, trước tiên chiên cho ớt cắt miếng vào xào thơm. Sau đó cho đậu phụ vào đảo đều một lúc thì thêm ngồng tỏi rồi xào nhanh trên lửa lớn. Sau đó thêm một ít nước tương và muối cho vừa ăn, xào đến khi ngồng tỏi chín tới. Kết quả là một món ăn có hương vị thơm ngon và tinh tế, không hề nhạt nhẽo, cân bằng với độ béo ngậy của các món thịt khác.

9. Ức vịt xào hành baro và gừng - Món ngon và dễ làm

Nguyên liệu: Ức vịt, 1 cây hành baro, gừng, nước tương, rượu nấu ăn, một ít nước tương đen.

Cách làm món ức vịt xào hành baro và gừng

Rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước, sau đó thái mỏng ức vịt và ướp trong 15 phút với rượu nấu ăn, nước tương để khử mùi tanh. Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó thả hành baro thái khúc vào xào trong 30 giây rồi cho ức vịt và đảo nhanh trên lửa lớn đến khi đổi màu. Thêm một chút nước tương đen, đảo đều và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Thịt vịt săn chắc, đậm đà, không có mùi tanh hay ngấy, mang đến hương vị độc đáo và tươi mát khác hẳn thịt gà, vịt hay cá.

Trong 9 món ăn trên, có cả món trộn, cá, gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây cùng rau củ theo mùa. Những món ăn này đều rất dễ nấu, nhanh và hương vị vô cùng ấn tượng. Bạn hãy lưu lại để trổ tài cho gia đình và những vị khách sẽ ghé thăm nhà mình nhé!