Bố chồng lương hưu cao nên muốn cho tôi 5 triệu mỗi tháng: Nào ngờ số tiền ấy lại trở thành điều tôi sợ nhất

Bố chồng tôi là người sống tình cảm, lương hưu cao, thương con thương cháu. Ông biết vợ chồng tôi nuôi hai đứa nhỏ vất vả nên thỉnh thoảng vẫn muốn san sẻ một chút, vậy mà chính tôi lại là người phải tìm cách né tránh lòng tốt ấy.

Chồng tôi mỗi tháng đưa cho vợ 8 triệu đồng để lo chi tiêu gia đình. Anh cho rằng số tiền đó là quá đủ, thậm chí còn thường xuyên lấy những gia đình khác ra so sánh, bảo vợ người ta cũng từng ấy tiền mà vẫn vun vén đâu ra đấy, chẳng hiểu sao tôi lúc nào cũng kêu thiếu. Nhưng anh đâu có trực tiếp đi chợ, đóng tiền học cho con hay lo đủ thứ hóa đơn trong nhà. Anh chỉ đưa tiền rồi mặc nhiên cho rằng phần còn lại là việc của tôi.

Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tiền sữa, tiền ăn, tiền học, điện nước, thuốc men, rồi những khoản phát sinh chẳng báo trước. Tôi đã cố gắng tính toán từng đồng, hạn chế mua sắm cho bản thân đến mức quần áo cũ mặc mãi chưa thay. Có tháng con ốm, tiền thuốc men tăng lên, tôi phải lấy khoản tiết kiệm ít ỏi của mình bù vào. Vậy mà mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc, chồng tôi lại cau có, cho rằng tôi không biết quản lý chi tiêu, chỉ giỏi tiêu hoang.

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Bố chồng tôi biết chuyện. Ông có lương hưu khá cao, các khoản sinh hoạt của ông bà cũng không quá tốn kém. Thấy hai đứa cháu ngày càng lớn, ông thương nên ngỏ ý mỗi tháng cho tôi 5 triệu đồng để phụ tiền ăn học của các cháu. Ông bảo tiền ông làm ra, tuổi già có khoản dưỡng thân rồi, giờ còn sức thì muốn giúp con cháu đỡ vất vả.

Tôi nghe mà mừng, 5 triệu ấy có thể giúp tôi nhẹ gánh biết bao nhiêu, ít nhất cũng không phải loay hoay vay chỗ này đắp chỗ kia mỗi khi có việc. Nhưng tôi không dám nhận. Tôi hiểu tính chồng mình. Chỉ cần anh biết bố cho tiền, thể nào anh cũng nổi giận, cho rằng tôi xui bố mẹ chồng lấy tiền dưỡng già để nuôi gia đình nhỏ, rằng tôi đang bòn rút tài sản của ông bà.

Thực tế, tôi từng chứng kiến anh khó chịu chỉ vì mẹ chồng mua thêm ít thức ăn cho các cháu. Anh còn bóng gió rằng bố mẹ già rồi, tiền bạc phải giữ lấy thân, con cái lớn cả rồi thì tự lo. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết im lặng, dù người được bố mẹ giúp đỡ vốn chẳng phải riêng tôi mà chính là những đứa cháu ruột của ông bà.

Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện nói thẳng với chồng rằng 8 triệu đồng không thể gánh nổi mọi chi phí của một gia đình 4 người, nhất là khi các con ngày càng lớn. Nhưng cứ mỗi lần mở lời, tôi lại phải nghe những lời so sánh với vợ người khác. Dần dần, tôi chẳng còn muốn giải thích nữa.

Tôi thương bố chồng vì ông tốt bụng. Còn với chồng, tôi chỉ mong một ngày nào đó, anh chịu ngồi xuống cùng tôi tính toán những khoản chi trong nhà, thay vì chỉ đứng ngoài phán xét.