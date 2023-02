Giữa lúc vướng nghi vấn mang thai, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba làm công tố viên được chia sẻ rầm rộ

Giữa lúc thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba có thai với Hoàng Cảnh Du và đang ở Châu Âu để chờ ngày sinh nở vẫn đang xuất hiện rầm rộ, mạng xã hội lại dấy lên nghi vấn bộ phim Công tố tinh anh do người đẹp 9X đóng chính sẽ sớm được ra mắt.

Nguồn tin lan truyền trên Weibo cho rằng, Công tố viên tinh anh sẽ phát sóng từ ngày 12/3 trên nền tảng Tencent và các đài Giang Tô - Chiết Giang. Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, phía Địch Lệ Nhiệt Ba cũng kiên quyết giữ im lặng.

Trong Công tố viên tinh anh, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai An Ni - sinh viên đứng đầu ở một trường đại học chuyên về luật pháp khá danh tiếng. Sau khi gia nhập Viện kiểm sát, cô được phân công làm việc tại Ban kiểm sát số 4 thần bí.

Nhiều khả năng phim "Công tố viên tinh anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng trong tháng 3 tới. Ảnh: Weibo

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai một công tố viên tài giỏi. Ảnh: Weibo

Đối mặt với hàng loạt vụ án liên quan đến tội phạm mạng, có loại hình hoạt động mới khó giải quyết, An Ni và các đồng sự kiểm sát viên đã phải đấu tranh rất quyết liệt. Tại đây, An Ni gặp gỡ cảnh sát Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vi) và cùng anh nếm trải những khó khăn, thử thách trong quá trình làm việc. Cuối cùng, An Ni - Lục Nguyên đã thành công giải quyết được nhiều vụ án, buộc các nghi phạm phải cúi đầu nhận tội.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cặp với Đồng Đại Vi ở dự án này. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên chấp nhận rời bỏ hình tượng mỹ nữ ngôn tình để hóa thân thành nhân vật gai góc, có chiều sâu hơn. Ảnh: Weibo

Dù rất xinh đẹp nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị chê diễn kém. Ảnh: Weibo

Cô nàng bị đánh giá là diễn xuất gượng gạo, trăm cảnh quay như một. Ảnh: Weibo

Ngay từ khi dự án mới công bố thông tin, fan đã khấp khởi vui mừng vì được thấy Địch Lệ Nhiệt Ba làm công tố viên. Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng tuy khoác lên mình bộ trang phục công tố viên trông có vẻ chững chạc nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại diễn quá tệ. Hình ảnh từ những đoạn clip do ekip sản xuất tung ra cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện gương mặt đơ cứng, đôi mắt lờ đờ, vô hồn, không ra dáng công tố viên điềm tĩnh, tài giỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những Tiểu Hoa Đán nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất làng phim Hoa ngữ. Dù ngoại hình luôn được đánh giá cao nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến khán giả hài lòng về diễn xuất. Cứ mỗi lần đóng phim mới là Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai thậm tệ vì biểu hiện gượng gạo, trăm cảnh quay như một.