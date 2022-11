Cuộc chiến phim cổ trang của 4 Tiểu Hoa: Dương Mịch - Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ thắng

Phim cổ trang ngôn tình với các yếu tố kỳ ảo từ lâu đã trở thành đặc sản của làng giải trí Hoa ngữ. Trong thời gian tới, dòng phim cổ trang ngôn tình hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ khi chứng kiến sự đổ bộ của các Tiểu Hoa Đán hàng đầu.



Dương Mịch tham cuộc chiến cổ trang cùng phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Tử tham gia với phim Trường tương tư, Triệu Lệ Dĩnh tranh thủ góp mặt cùng phim Dữ phượng hành. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chẳng chịu kém cạnh khi góp tên mình vào đường đua cùng dự án An Lạc truyện.

Dương Mịch và "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương"

Trong phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch đảm nhận vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Theo thông tin từ ekip sản xuất thì nhân vật này có duyên cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi Đồ Sơn tu luyện. Hai người sau đó rơi vào "lưới tình" và cùng nhau sát cánh chống lại kẻ ác.

Dương Mịch trong "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương". Ảnh: Sina

Ngay khi ekip sản xuất mới công bố loạt ảnh tạo hình đầu tiên, Dương Mịch đã được khen nức nở vì dáng vẻ ma nị, cuốn hút. Trang phục màu đỏ tươi có những đường cắt xẻ gợi cảm càng làm Dương Mịch trở nên xinh đẹp hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch đóng vai hồ ly, mấy năm trước, Dương Mịch từng hóa thân thành Bạch Thiển ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa và gây bão khắp Châu Á. Lần này, khi đóng vai hồ ly ở Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, liệu Dương Mịch có tiếp tục thành công?

Dương Tử và "Trường tương tư"

Trường tương tư khai máy hồi tháng 3/2022 và nhanh chóng được xếp vào danh sách những dự án cổ trang đáng mong chờ nhất, lý do là vì có sự góp mặt của Dương Tử.

Trường tương tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa. Trong những tháng năm sống tại nhân gian, bằng chút kiến thức y học, Tiểu Yêu đã cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), đồng thời tạo nên chút "ân oán" với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).

Dương Tử trong phim "Trường tương tư". Ảnh: Sina

Đồ Sơn Cảnh vốn là người thừa kế tương lai của gia tộc kinh doanh giàu có, nổi tiếng bậc nhất, còn Tương Liễu là tên yêu quái chín đầu máu lạnh, vô tình. Nếu như ở bên Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu cảm thấy bình yên, thì mỗi lần gặp Tương Liễu, Tiểu Yêu càng nhận ra kẻ kiêu ngạo này có rất nhiều tâm sự. Chưa dừng ở đó, trên đường lưu lạc, Tiểu Yêu còn gặp gỡ Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) và khiến chàng ta yêu say đắm.

Triệu Lệ Dĩnh và "Dữ phượng hành"

Dữ phượng hành là dự án đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của phim Sở Kiều truyện. Bộ phim có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Triệu Lệ Dĩnh trong phim "Dữ phượng hành". Ảnh: Sina

Trước khi đóng Dữ phượng hành, Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia dự án Hữu Phỉ nhưng không thu về thành tích cao như mong đợi. Liên tiếp sau đó, các bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia cũng không có số liệu khiến khán giả phải trầm trồ. Vậy nên, với dự án Dữ phượng hành lần này, khán giả kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ làm nên điều đặc biệt gì đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba và "An Lạc truyện"

Tiểu Hoa Đán có lượng fan cực lớn - Địch Lệ Nhiệt Ba cũng góp mặt trong cuộc chiến phim cổ trang bằng dự án An Lạc truyện.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì An Lạc truyện cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Địch Lệ Nhiệt Ba trong "An Lạc truyện". Ảnh: Sina

Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, 1 ngôi sao khác cũng tham gia dự án An Lạc truyện là Cung Tuấn. Dựa vào "chất lượng nhan sắc" của Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba, netizen chẳng ngại ngần nhận xét rằng khi bộ phim chính thức phát sóng, cặp đôi này sẽ tạo nên tổ hợp visual chẳng phải dạng vừa đâu.