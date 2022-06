Mỹ nhân Hàn bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba: Từ "nữ thần" thẩm mỹ mới đến bộ phim gây tranh cãi nhất hiện nay

Dù phim Hàn đang rất được lòng khán giả trên khắp thế giới nhưng không vì thế mà được "miễn tội". Gần đây, một bộ phim mang tên Hoàn Hồn (Alchemy of Souls) đang khiến khán giả vô cùng nhức nhối vì nhiều tình tiết, tạo hình "sao chép" từ loạt phim Hoa ngữ. Trong số đó, trường hợp sau đây đang khiến người xem đau đầu hơn cả.

Hiện tại, khán giả Hoa ngữ đang vô cùng bất bình khi nữ diễn viên Go Yoon Jung trong phim Hoàn Hồn có trang phục giống hệt với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Ngự Giao Ký trước đó. Dù không phải lỗi đến từ bản thân cô nhưng hiện tại nữ diễn viên cũng đang hứng chịu nhiều lời chỉ trích không hay, bị vạ lây từ bộ phim Hàn vừa lên sóng này. Đây còn là trường hợp được xem là “giọt nước tràn ly” làm bùng nổ tranh cãi khắp nơi về phim.

Go Yoon Jung (trên) và Địch Lệ Nhiệt Ba (dưới)

Go Yoon Jung là nữ diễn viên Hàn sinh năm 1996, từng ghi điểm trong không ít dự án đình đám như Law School, Rookie Cops, Sweet Home,... nhưng vẫn chỉ ở các vai phụ. Thế nhưng ngoài đời, Go Yoon Jung lại được biết đến như trường hợp thẩm mỹ thành công bậc nhất, một bước trở thành thiên nga được săn đón nhờ can thiệp "dao kéo". Nhiều khán giả còn đánh giá rằng nhan sắc của cô nàng ở hiện tại gợi nhớ ít nhiều đến đàn chị Jun Ji Hyun lúc trẻ.

Go Yoon Jung "đổi vận" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Cô tham gia nhiều phim như Sweet Home...

... hay Law School

Tuy nhiên sắc đẹp cũng không giúp Go Yoon Jung lật ngược tình thế trong Hoàn Hồn. Hiện tại đây đang là phim Hàn nhận về nhiều lời chê bai nhất của năm 2022 khi dính hàng loạt nghi án đạo nhái phim Hoa ngữ. Những bộ phim mà Hoàn Hồn bị tố "vay mượn" gồm Đông Cung, Hương Mật Tựa Khói Sương, Thiên Cổ Quyến Trần, Tương Dạ,... và giờ đây là Ngự Giao Ký có Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính.

Hoàn Hồn bị nghi đạo nhái loạt phim như Hương Mật Tựa Khói Sương, Đông Cung,...

Nhiều tạo hình trong phim giống hệt với phim tiên hiệp Hoa ngữ

Hoàn Hồn là phim Hàn hiếm hoi, nếu không nói là phim đầu tiên lấy đề tài tiên hiệp, kể về việc linh hồn của mãnh tướng Nak Su không may mắc kẹt trong hình hài của cô người hầu yếu ớt Mu Deok, cũng là nữ chính.

Hoàn Hồn lên sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

