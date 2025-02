Giới nghệ sĩ lầm đường lạc lối: Ai cũng cần một cơ hội thứ 2

Sự kiện nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời bi thảm đã làm bác sĩ tâm lý Na Jong Ho - phó giáo sư khoa tâm thần học tại Khoa Y Đại học Yale (Mỹ) cho rằng điều này bắt nguồn từ chính những hành vi, quan niệm sai lầm đến khắc nghiệt của xã hội Hàn Quốc. Ông lên tiếng “Xã hội của chúng ta, nơi sẵn sàng nhấn chìm và 'loại bỏ' những người mắc lỗi, yếu thế ra khỏi xã hội và rồi lại tiếp tục sống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hệt như trò chơi trong Squid Game (trò chơi con mực) vậy".

Kim Sae Ron nợ khoản tiền lớn, nhưng không thể trả nợ vì chỉ làm được công việc bán thời gian. Nơi cô làm việc cũng bị cư dân mạng soi mói, chỉ trích. Kim Sae Ron đã từng làm sai, nhưng cô đã không có cơ hội để làm lại. Nếu được khán giả bao dung hơn, liệu nữ diễn viên có vượt qua được tấn bi kịch này.

Những nghệ sĩ đứng dậy sau lầm đường lạc lối

Nam diễn viên Joo Ji Hoon là người có màn trở lại đầy ấn tượng sau scandal. Năm 2009, "Thái tử" phim Goong từng bị bắt và tuyên án tù vì tội sử dụng chất cấm. Sau khi hoàn thành bản án, Joo Ji Hoon đã trở lại đóng phim nhưng không được đón nhận. Phải tới năm 2015, vai diễn cùng Soo Ae trong TV series Mask mới giúp nối lại tình cảm giữa nam nghệ sĩ và khán giả. Từ sau 2019, Joo Ji Hoon một lần nữa toả sáng với thành công của Kingdom và hiện nay là cái tên siêu hot nhờ phim The Trauma Code.

Joo Ji Hoon thành công vực dậy sự nghiệp sau scandal

Năm 2014, Song Hye Kyo từng gặp bê bối liên quan đến hành vi trốn thuế. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và đi đến kết luận nữ diễn viên đã trốn nộp khoản thuế có giá trị lên tới 2,5 tỷ won (44 tỷ đồng). Song Hye Kyo đã lập tức nộp phạt và tổ chức họp báo xin lỗi, giải thích nội tình. Tuy nhiên, khán giả quay lưng lại và không tiếc lời chỉ trích cô. Vụ bê bối khiến nữ diễn viên phải tạm lui về ở ẩn trong năm 2015. Bước sang 2016, nhờ thành công vang dội của TV series Descendants Of The Sun, tên tuổi Song Hye Kyo đã được hâm nóng trở lại. Song Hye Kyo cũng từng đánh mất hình tượng "ngọc nữ" sau vụ ly hôn Song Joong Ki ồn ào. Cô kiên nhẫn thay đổi diễn xuất và đã gặt hái được quả ngọt với The Glory, Black Nuns, vững vàng ở vị thế sao hạng A.

Song Hye Kyo như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn

Quá trình trở lại đầy gian nan

Tất nhiên, quá trình gây dựng lại sự nghiệp sau scandal chưa bao giờ là dễ dàng. JoongAng Ilbo đã thống kê, xem xét 44 trường hợp người nổi tiếng phạm tội trở lại ngành công nghiệp giải trí Hàn trong 11 năm từ 2006 đến 2016. Kết quả phân tích này cho thấy công chúng Hàn Quốc tỏ ra nghiêm khắc nhất khi ngôi sao phạm tội liên quan đến nghĩa vụ quân sự và bao dung nhất với những người lái xe khi say rượu, biết xin lỗi một cách thành tâm.

Cụ thể, sao cần trung bình 37,3 tháng để trở lại sau khi bị dính vào sandal nghĩa vụ quân sự. Nối tiếp sau mới là sao vướng scandal tình dục (29,8 tháng), cờ bạc (16,1 tháng), sử dụng ma túy bất hợp pháp (12,7 tháng) và lái xe khi đã uống rượu (4,7 tháng).

Thông thường, các ngôi sao thường tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tình hình lắng xuống, chờ thời cơ bung ra một màn comeback hoành tráng. Tuy nhiên con đường này sẽ rất khó khăn so với gây dựng danh tiếng từ đầu. Một khi thương hiệu cá nhân đã bị huỷ hoại vì scandal, rất khó để một nghệ sĩ - dù thuộc top sao hạng A - tìm được một hợp đồng béo bở ngay trong lần đầu tiên trở lại như trường hợp của Song Hye Kyo với Descendant Of The Sun. Họ cũng bị khán giả quay lưng, nhà đài cấm sóng khi vướng phải scandal nghiêm trọng.

Kịch bản chung là họ sẽ phải tìm đến các dự án nghệ thuật độc lập với kinh phí thấp, ra nước ngoài đóng phim hay chuyển hướng hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Đây có thể coi là giai đoạn "nằm gai nếm mật" đầy thử thách. Tiếp theo, màn trình diễn của các sao sẽ là điều quyết định tất cả. Nếu năng lực của họ đủ thuyết phục khán giả, họ có thể dần trở lại làng giải trí. Quá trình này không hề dễ dàng, đòi hỏi các nghệ sĩ phải thực sự kiên nhẫn và thể hiện chân thành rằng họ đã thực sự hối lỗi.

Đã đến lúc loại bỏ văn hóa tẩy chay nghệ sĩ một cách độc hại?

Trở lại trường hợp của Kim Sae Ron, cô đã kịp hoàn thành ghi hình bộ phim cuối cùng Guitar Man. Guitar Man là bộ phim mà đánh dấu sự trở lại của Kim Sae Ron sau hơn 2 năm vắng bóng vì lùm xùm gây lái xe khi say rượu vào tháng 5 năm 2022. Nhìn lại những hình ảnh hiếm hoi trên phim trường Guitar Man, khán giả không khỏi xót xa vì mới chỉ cách đây vài tháng, Kim Sae Ron còn xuất hiện trong tình trạng rất tốt. Dáng vẻ tươi tắn, xinh đẹp của cô y hệt thời điểm chưa vướng phải lùm xùm.

Kim Sae Ron hoàn thành ghi hình bộ phim cuối cùng

Tuy nhiên, cô không đợi được đến ngày phim ra rạp và đón nhận phản ứng của khán giả. Trước khi qua đời, nữ diễn viên đã chịu nhiều vấn đề tâm lý vì bị tẩy chay và những video sai lệch trên mạng xã hội. Việc cô tự tử trước thềm ngày trở lại là điều rất không may. Rất có thể nếu nhận được dù chỉ 1 chút sự cảm thông, ủng hộ thì Kim Sae Ron đã có thể đứng dậy được sau những vấp ngã.

Từ những trường hợp đi trước, có thể thấy rằng nếu nhận được sự bao dung, nghệ sĩ hoàn toàn có cơ hội làm lại sự nghiệp, sống 1 cuộc đời ý nghĩa. Đã đến lúc văn hóa tẩy chay độc hại, tẩy chay bất chấp không cần lý lẽ cần được loại bỏ bởi ở đời, không ai hoàn hảo. Ai cũng đều có thể mắc sai lầm và đều xứng đáng có cơ hội thứ 2.