Hoa hậu 99 nối gót Kỳ Duyên đi thi lại: Chồng Phó giám đốc hơn 8 tuổi chuẩn bị "rước về dinh"

Là những người nổi tiếng, chuyện riêng tư của sao Việt luôn là chủ đề được cư dân mạng nhiệt tình chấm hóng. Sau khi công khai hình ảnh tình tứ bên bạn trai, động thái của Hoa hậu Nông Thúy Hằng nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Vừa qua, người đẹp sinh năm 1999 khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi đăng tải khoảnh khắc bên nửa kia: "Tận 25 tuổi mới có mối tình đầu... Đầu 2025". Trong bức hình cả hai cùng mặc chiếc áo có thiết kế giống hệt nhau. Được biết, bạn trai của Nông Thúy Hằng sinh năm 1991, hơn cô 8 tuổi. Anh là Phó Giám đốc của một công ty khoáng sản ở Lào. Cả hai quen biết nhau qua chuyến đi thiện nguyện ở tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ về nửa kia, Nông Thúy Hằng cho biết bạn trai là người chu đáo, cho cô cảm giác tin tưởng. Cặp đôi đã về ra mắt gia đình hai bên và chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị về chung một nhà.

Hậu công khai chuyện tình cảm, Nông Thúy Hằng còn có động thái ẩn ý trên trang cá nhân: "Nên lấy chồng hay thi Hoa hậu năm nay nhỉ". Trên trang fanpage của cuộc thi Miss Cosmo Vietnam mới đây đã công khai thông tin người đẹp sinh năm 1999 ghi danh tham gia cuộc thi năm nay. Netizen nhanh chóng bàn luận xôn xao vì cô từng đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Trước đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng chấp nhận bỏ sang 1 bên danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 để làm lại từ đầu, tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Về lý do quyết định tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, Nông Thúy Hằng cho hay: "Tôi không ngần ngại việc tiếp tục tham gia vào một đấu trường nhan sắc, vì tôi luôn không ngừng làm mới bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày, đúng với châm ngôn sống của tôi: 'Being you but the best version' (Luôn là chính mình, nhưng phải là phiên bản tốt nhất).

Tôi tin rằng, một người phụ nữ khi dám bước qua giới hạn của chính mình, cô ấy không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Vì vậy, tôi đến với Miss Cosmo Vietnam 2025, không chỉ để thử thách bản thân mà còn để viết tiếp câu chuyện của lòng dũng cảm, sự kiên trì và những giá trị tôi theo đuổi. Tôi đã sẵn sàng, và tôi hy vọng hành trình này sẽ giúp tôi tạo nên những điều lớn lao hơn nữa!".

Vào tháng 8/2022, Nông Thúy Hằng đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Người đẹp sinh năm 1999 được đánh giá khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng. Sau đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng đối diện các thông tin "khai gian học vấn", "nợ môn vì học kém" nên không đủ điều kiện tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tuy nhiên sau đó, Hoa hậu cho biết đã tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. "Tôi không khoe thành tích, chỉ muốn qua đây phủ nhận các tin đồn về học vấn", cô nói. Cô nói từng sốc, buồn nhiều nhưng không thể chạy theo tin đồn để giải thích. Khi sự việc bị đẩy đi xa, ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự, Hoa hậu thấy cần phải lên tiếng.