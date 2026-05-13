Bộ phim Phù Sinh dù mới khởi quay chưa lâu nhưng đã thu hút không ít sự chú ý. Lý do là bởi tác phẩm này không chỉ sở hữu nội dung đầy hứa hẹn, mà còn có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Vương Sở Nhiên - Trần Triết Viễn.

Vương Sở Nhiên vừa đẹp tuyệt trần lại có những tạo hình rất đẹp trong phim Phù Sinh.

Vương Sở Nhiên đúng là ảnh có thể chất lượng thấp nhưng nhan sắc luôn luôn chất lượng cao.

Vương Sở Nhiên hứa hẹn sẽ mang đến một bữa đại tiệc nhan sắc đích thực trong phim Phù Sinh.

Mới đây, đã có thêm những tạo hình mà ekip sản xuất chuẩn bị cho nữ chính Vương Sở Nhiên được leak lên mạng xã hội. Trong những khung hình fancam mà người hâm mộ quay lại, mỹ nhân sinh năm 1999 mang đến vẻ đẹp bừng sáng khiến ai nấy nhìn thoáng qua là mê liền.

Vương Sở Nhiên sở hữu nước da trắng tự nhiên, gương mặt đẹp như trăng, trong loạt tạo hình đẹp mê mẩn, visual của cô đủ sức khiến người ta phải thốt lên rằng một giai nhân cỡ này dù có là yêu quái cũng xin được yêu. Thực tế, vai diễn của Vương Sở Nhiên trong Phù Sinh cũng chính là một nàng yêu quái cây ngàn năm.

Bình luận của netizen về loạt fancam của Vương Sở Nhiên ở phim mới Phù Sinh:

- Nhiên đẹp quá đi trời đất ơi. Nữ thần trong lòng tui.

- Chị đẹp mặc gì cũng đẹp.

- Giống váy công chúa của cháu chị. Nhưng đây là phiên bản người lớn, haha. Cưng ứ chịu được.

- Có thể ngắm mãi được luôn ạ, xinh quá.

- Một ngày thay chục bộ đồ cho tui.

- Đọc truyện rồi mà hóng xem phim tạo hình như thế nào quá

- Như xé truyện bước ra.

- Cái tên Sa La coi bộ hợp với cổ thiệt, kiểu bling bling lấp lánh như tiên nữ á.

Phù Sinh được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Sinh Vật Ngữ do Sa La Song Thụ sáng tác với bối cảnh bao gồm cả thời hiện đại lẫn thời dân quốc, cũng như thời cổ đại triều Đường, triều Tống và thời Chiến Quốc.

Vương Sở Nhiên tại lễ khai máy của phim Phù Sinh.

Nữ chính Sa La (Vương Sở Nhiên) sống với thân phận của nàng chủ tiệm đồ ngọt Bất Đình. Cô cùng với nam chính Ngao Sí (Trần Triết Viễn) - vốn là hậu duệ Đông Hải Long Vương có mối quan hệ ràng buộc đặc biệt. Song song với việc phát triển tuyến nội dung về tình yêu giữa Sa La và Ngáo Sí, phim cũng mang đến những câu chuyện đong đầy cảm xúc khi thông qua "trà phù sinh", Sa La có thể lắng nghe những tâm sự chân thành từ mọi sinh linh trong thế gian, dù đó có là người hay yêu đi chăng nữa.

nguồn: Douyin, Weibo