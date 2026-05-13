Mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan đi tu vì bị đồn là kẻ nghiện ngập, hư hỏng nổi loạn, sử dụng ma túy

Chuyện tình của Baifern Pimchanok và Nine Naphat đang hot trở lại sau khi nam thần sinh năm 1996 tuyên bố từ mặt mẹ. Còn nhớ cách đây 2 năm, Nine Naphat đã tổ chức họp báo tuyên bố chia tay mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay. Thời điểm Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ, tài tử này đã bị chỉ trích là "mama boy", hèn nhát và yếu đuối vì không bảo vệ được người yêu và chuyện tình của mình trước áp lực từ mẹ ruột.

Đến nay, Nine Naphat tiết lộ anh đã không còn liên lạc với mẹ ruột sau buổi họp báo trên. Nam diễn viên nói đã trưởng thành, muốn sống cuộc đời của riêng mình và quyết định cắt đứt với mẹ là do nam diễn viên tự đưa ra, không có ai tác động. Mối quan hệ của bà Moo Pimpaka và Nine Naphat đang vô cùng căng thẳng, khó có thể hàn gắn sau drama "vì mẹ anh bắt chia tay".

Nine Naphat từ mặt mẹ sau drama "vì mẹ anh bắt chia tay". Ảnh: X

Ngược về quá khứ, bà Moo Pimpaka từng hết lòng tác hợp cho Nine - Baifern trước khi bắt con chia tay bạn gái. Cặp đôi diễn viên từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi nữ đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh thích Baifern thời gian dài nhưng không dám tỏ tình. Chính mẹ đã động viên anh theo đuổi người trong mộng. Đến ngày 10/12/2022, cặp sao bị bắt gặp hẹn hò ở 1 khu chợ và chính thức công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, vào tháng 7/2024, cặp tiên đồng ngọc nữ này lại bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" sau gần 2 năm hẹn hò.

Đáng nói, mẹ Nine được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ. Sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat bị mẹ ép chia tay Baifern. Còn nhớ, trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Mẹ Nine tác hợp con trai với Baifern, rồi cũng chính bà "rẽ thúy chia uyên". Ảnh: X

Về phần Baifern, trước khi trở thành "ngọc nữ" hàng đầu Thái Lan, cô cũng từng trải qua quãng thời gian khốn đốn vì bê bối ma túy. Khi vừa mới nổi tiếng thì vào năm 2013, Baifern bị đồn là kẻ nghiện ngập, hư hỏng nổi loạn, sử dụng ma túy. Đối mặt với cơn khủng hoảng khi mới 21 tuổi, nữ diễn viên kiệt quệ và cảm thấy bất lực. Cô quyết định đi tu, tìm bình yên nơi cửa Phật vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Baifern từng đi tu vì vướng scandal ma túy năm 2013. Ảnh: X

Đến năm 2017, 1 bê bối khác chấn động nổ ra, đánh đòn chí mạng vào sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1992. Cô bị 1 trung tâm bảo dưỡng xe hơi đăng clip thân mật với 1 người đàn ông trên xe. Thời điểm đó, khán giả xứ chùa vàng yêu cầu Baifern Pimchanok rút lui khỏi làng giải trí vì những vết nhơ khó có thể xóa nhòa.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động, Baifern Pimchanok đã trở lại ấn tượng trong 3 bộ phim liên tiếp Ngọn Lửa Đam Mê, Yêu Nhầm Bạn Thân và Chiếc Lá Cuốn Bay . Nữ diễn viên đã lấy lại được tình cảm của khán giả, trở thành ngọc nữ vạn người mê. Dù vậy, những ồn ào cũ đôi khi vẫn bị nhắc lại và được cho là lý do khiến cô chịu cảnh "vì mẹ anh bắt chia tay".