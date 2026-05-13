Mỹ nhân dính bê bối làm tiểu tam, bị chính thất tới phim trường tát thẳng 18 cái, hội phu nhân hợp lực hất cẳng khỏi showbiz

Tại showbiz Hoa ngữ, Trương Tịnh Sơ từng là mỹ nhân hàng đầu, từng có vinh dự diễn xuất chung với Tom Cruise trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5 , Chris Tucker trong Rush Hour 3 (Giờ cao điểm 3). Không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng với nét duyên dáng đầy mê hoặc, khí chất ngút ngàn và khả năng diễn xuất trời ban, cô vẫn là nàng thơ hạng A của Cbiz. Đáng tiếc, nữ diễn viên này lại sớm hết thời vì đời tư quá tai tiếng.

"Người tình của giới đạo diễn", bị hội phu nhân hợp lực hất cẳng khỏi showbiz

Trương Tịnh Sơ sinh năm 1980, được mệnh danh là "nữ thần văn nghệ", "hiện tượng màn bạc", "tiểu Chương Tử Di". Trước khi biến mất khỏi showbiz, cô từng giành giải thưởng Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin, vào đề cử Ảnh hậu Kim Tượng nhờ bộ phim Ngày Và Đêm Ở Thiên Thủy Vi, đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Đường Sơn đại địa chấn.

Đến năm 2009, mỹ nhân 8X này góp mặt trong phim Hồng Hà của đạo diễn Chương Gia Thụy, đóng vai cô gái Việt tên A Đào. Trương Tịnh Sơ đã hóa thân thành nhân vật vô cùng xuất sắc, thậm chí thoại tiếng Việt 100% trong phim. Với vai diễn này cô mang về cho mình giải Ảnh hậu Liên hoan điện ảnh sinh viên Bắc Kinh lần thứ 16.

Khi sự nghiệp trên đà đỉnh cao, Trương Tịnh Sơ dính bê bối làm tiểu tam, cặp kè với đạo diễn Cố Trường Vệ trong phim Khổng Tước. Đáng nói, Cố Trường Vệ đã có vợ là nữ diễn viên Tưởng Văn Lệ, ngôi sao rất quyền lực trong giới giải trí Hoa ngữ. Dù biết đối phương đã có gia đình, Trương Tịnh Sơ vẫn ngang nhiên thân mật, nhiều lần tiệc tùng với Cố Trường Vệ. Hành động thách thức của tài nữ này khiến Tưởng Văn Lệ nổi giận. Minh tinh quyền lực đã tới tận phim trường cho Trương Tịnh Sơ ăn 18 cái tát trời giáng để cảnh cáo.

Bằng mối quan hệ của mình, Tưởng Văn Lệ đã khui ra chuyện Trương Tịnh Sơ đã có quan hệ tình ái không đứng đắn với 20 đạo diễn như Chương Gia Huy (phim Cô Dâu Hoa Yêu), Phùng Tiểu Phương, Lục Xuyên... Những đạo diễn này phần lớn đều đã có vợ con. Vụ việc khiến Trương Tịnh Sơ hứng chỉ trích dữ dội, bị mỉa mai là "người tình của giới đạo diễn" vì cứ đóng phim của ai là lại yêu người đó và còn dính tin đồn "dùng tình đổi vai".

Trương Tịnh Sơ chen chân vào gia đình đạo diễn Cố Trường Vệ và bị "chính thất" Tưởng Lệ Văn đánh ghen. Vụ việc khiến cô đánh mất danh tiếng.

Có nguồn tin cho biết hội phu nhân của các đạo diễn Cbiz bị Trương Tịnh Sơ chen chân vào hôn nhân đã chung tay "cấm sóng" nữ diễn, khiến cô không còn nhận được những dự án lớn. Đến năm 2015, hình ảnh của Trương Tịnh Sơ chạm đáy khi tên tuổi của cô xuất hiện trong danh sách bảng giá tiếp khách, hầu rượu của các sao nữ nổi tiếng Cbiz. Theo một nguồn thạo tin, Trương Tịnh Sơ rất được các đại gia ưu ái và người đẹp có thể kiếm được khoảng 30 triệu NDT (113 tỷ đồng) từ việc gặp gỡ họ.

Nguy cơ vướng vòng lao lý vì bán hàng giả

Đời tư quá tai tiếng khiến Trương Tịnh Sơ bị cả ngành giải trí ghẻ lạnh. Cô đánh mất sự nghiệp và rời showbiz trong ê chề chỉ sau chưa đầy 1 thập kỷ làm nghề.

Sau khi không còn đất sống trong showbiz Hoa ngữ, Trương Tịnh Sơ sang nước ngoài học tập, theo đuổi nghiệp đạo diễn để tránh cơn bão tẩy chay, đàm tiếu của dư luận. Cô cũng nhiều lần đâm đơn kiện những kẻ nói mình là tiểu tam, cặp kè đàn ông thành đạt để thăng tiếng. Tuy nhiên, trong hơn chục lần đi kiện, Trương Tịnh Sơ chỉ thắng đúng 1 lần. Điều này khiến công chúng càng có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm với cô bởi đến pháp luật cũng chẳng đứng về Trương Tịnh Sơ.

Từ đầu năm nay, Trương Tịnh Sơ chuyển sang bán hàng online kiếm sống. Tuy nhiên, kinh doanh chưa bao lâu, đài trung ương CCTV đã vào cuộc phanh phui mặt hàng thực phẩm chức năng mà Trương Tịnh Sơ bán không đảm bảo chất lượng, giả mạo nguồn gốc nước ngoài, xây dựng thương hiệu ảo. Cái gọi là nhà máy ở Melbourne (Úc) thực chất là một gara sửa ô tô, còn thực chất sản phẩm được gia công ở Trung Quốc. Hiện, sản phẩm này đã bị gỡ khỏi toàn bộ các nền tảng mua sắm trực tuyến.

Sau khi bị tố bán hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc, Trương Tịnh Sơ trốn mất dạng, bỏ sang Peru du lịch. Cô không xin lỗi, không bồi thường tiền cho người tiêu dùng, xóa toàn bộ video livestream, video quảng cáo sản phẩm để trốn tránh trách nhiệm. Đến ngày 11/5, có 47 khách hàng đã nộp đơn kiện Trương Tịnh Sơ ra tòa tội lừa đảo người tiêu dùng. Theo luật pháp Trung Quốc, người có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị phạt tù 2-7 năm. Hiện, Trương Tịnh Sơ vẫn giữ im lặng về vụ bê bối bán hàng giả.

Nguồn: Sina, Sohu