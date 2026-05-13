The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu) ra mắt năm 2006 đã trở thành tượng đài bất hủ của dòng phim thời trang và văn phòng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa "nữ hoàng thời trang" Meryl Streep và cô nàng có đôi mắt to tròn Anne Hathaway đã tạo nên một cặp bài trùng kinh điển. Người ta không thể tưởng tượng nổi một ai khác ngoài Anne Hathaway có thể lột tả trọn vẹn sự ngây thơ, chật vật rồi lột xác ngoạn mục của cô nàng trợ lý Andy Sachs nếu khoog phải do người đẹp này đóng.

Thế nhưng, thực tế là vai diễn này ban đầu không dành cho Anne Hathaway. Nó vốn được "đo ni đóng giày" cho mỹ nhân kiêu kỳ Rachel McAdams.

Vào giữa thập niên 2000, cái tên Rachel McAdams phủ sóng toàn cầu. Với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ và diễn xuất tự nhiên, cô liên tiếp gặt hái thành công vang dội qua hai tác phẩm đình đám năm 2004 là Mean Girls (trong vai cô nàng phản diện sành điệu Regina George) và bộ phim tình cảm quốc dân The Notebook (vai Allie Hamilton), được mệnh danh là "nàng thơ" của dòng phim lãng mạn Hollywood.

Chính vì vậy, khi dự án The Devil Wears Prada khởi động, hãng phim 20th Century Fox (Fox 2000) lập tức coi cô là lựa chọn số một. Đạo diễn David Frankel sau này từng chia sẻ trên tờ Entertainment Weekly rằng: "Chúng tôi đã vô cùng quyết tâm để có được cô ấy, nhưng cô ấy thì lại cực kỳ kiên định với việc nói không". Theo đó, hãng phim đã gửi lời mời đến Rachel McAdams tận 3 lần, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu dứt khoát.

Lý do Rachel McAdams từ chối một dự án nắm chắc phần thắng như The Devil Wears Prada không phải vì cô chê bai kịch bản mà nằm ở định hướng cuộc sống cá nhân. Chia sẻ trong bài phỏng vấn với tạp chí Bustle năm 2023, nữ diễn viên thừa nhận cô đã chủ động bước lùi lại, tạm rời xa Hollywood khoảng hai năm để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.

Sự nổi tiếng quá nhanh sau The Notebook khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Không chỉ từ chối vai Andy Sachs, trong giai đoạn này, Rachel McAdams còn khước từ hàng loạt bom tấn tỷ đô khác như Casino Royale (vai Bond Girl Vesper Lynd), Iron Man (vai Pepper Potts) và Mission: Impossible III. Cô quyết định dọn về quê nhà Canada sinh sống để "giữ cho mình sự tỉnh táo". Dù sau này có đôi lúc cảm thấy tiếc nuối và có chút "tội lỗi" vì bỏ lỡ cơ hội lớn, cô vẫn tin bản năng lúc đó của mình đã đúng.

Sau khi Rachel McAdams hoàn toàn rút lui, hãng phim bắt đầu mở rộng tìm kiếm. Điều bất ngờ là Anne Hathaway không hề có tên trong danh sách ưu tiên ban đầu. Khi xuất hiện trên chương trình RuPaul’s Drag Race vào năm 2021, minh tinh sở hữu giải Oscar này đã bật mí một thông tin khiến khán giả ngỡ ngàng: "Tôi là lựa chọn thứ 9 cho The Devil Wears Prada".

Trước cô, Fox đã cân nhắc và tiếp cận một loạt minh tinh hạng A thời bấy giờ bao gồm Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson, Kirsten Dunst, Juliette Lewis, Claire Danes và Jennifer Love Hewitt. Lý do hãng phim ngần ngại trao vai cho Anne Hathaway là bởi trước đó cô bị đóng đinh với hình tượng tuổi teen trong các bộ phim của Disney như The Princess Diaries hay Ella Enchanted. Họ cần một cái tên gai góc và trưởng thành hơn cho môi trường thời trang khốc liệt của Runway.

Cựu Chủ tịch hãng phim Fox 2000, bà Elizabeth Gabler, tiết lộ Anne Hathaway đã liên tục gọi điện, thuyết phục và tìm mọi cách để vận động hành lang. Nữ diễn viên thậm chí đã lén vào khu vườn thiền của Carla Hacken (Phó Chủ tịch Fox lúc bấy giờ) và viết dòng chữ "Hire Me" (Hãy thuê tôi) lên bãi cát tiểu cảnh như một lời khẳng định đầy quyết tâm.

Sự kiên trì của cô cuối cùng đã lọt vào mắt xanh của "bà trùm" Meryl Streep. Sau khi xem qua một số phân cảnh của Anne trong phim Brokeback Mountain khi ấy còn chưa ra rạp, Meryl Streep đã trực tiếp gọi điện cho ban lãnh đạo hãng phim và khẳng định: "Cô gái này tuyệt vời đấy, tôi nghĩ chúng ta sẽ làm việc tốt với nhau".

Lời nói của huyền thoại điện ảnh có trọng lượng như ngàn vàng, giúp Anne Hathaway chính thức lội ngược dòng để nhận cái gật đầu từ nhà sản xuất và tạo nên một Andy Sachs đầy cá tính trong The Devil Wears Prada như hôm nay.

Nguồn: Indie Wire

Mộng Zu