Gil Lê vừa bâng quơ “hãy làm người tốt ngoài đời thật”, Chi Pu lại nhắn nhủ “ai đó”: Đôi lúc cái thật nó làm người này người kia thấy nhột...

Sau khi livestream chia sẻ những câu chuyện thật xảy ra với bản thân, mới đây Chi Pu tiếp tục công khai quan điểm của bản thân về việc nói thật chứ không bao giờ bóng gió những điều xấu xí về bất cứ ai.

Cụ thể, trên trang Instagram story mới đây, Chi Pu chia sẻ rằng: "Tình mình là vậy. Chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật.

Ai cũng có mắt để nhìn, trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi lúc cái thật nó làm người này người kia thấy nhột, nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ bóng gió nói điều xấu xí về ai. Luôn học cách đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn".

Bài đăng mới nhất của Chi Pu trên trang cá nhân.

Theo đó, sau khi Chi Pu công khai nói về một mối tình sâu đậm trong quá khứ khiến nữ ca sĩ khó quên, không ít người "đoán già, đoán non" rằng, nhân vật trong câu chuyện chính là Gil Lê - "tình tin đồn" một thời của Chi Pu.

Dòng trạng thái ngắn của Gil Lê gây chú ý.

Ngay sau đó, Gil Lê lại có động thái bất ngờ với việc chia sẻ một dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội). Nhiều người cho rằng những dòng trạng thái phía trên của Chi Pu là đang ám chỉ tới Gil Lê.