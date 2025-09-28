Theo các chuyên gia, đây thực chất là một ngộ nhận phổ biến.

Thực tế, nhiệt độ nước trong máy giặt gia đình thường chỉ dao động từ 40- 60 độ C , cao nhất cũng chưa đến 90 độ C. Mức này không đủ để tiêu diệt vi khuẩn như nhiều người nghĩ. Muốn tiệt trùng bằng nhiệt, phải cần đến 121 độ C trong 15-20 phút , điều kiện mà máy giặt không thể đáp ứng.

Không chỉ vậy, nước nóng còn dễ làm “cố định” các vết bẩn chứa protein như máu, sữa, mồ hôi hay trứng. Khi gặp nhiệt, protein đông lại, bám chặt vào sợi vải, khiến vết bẩn từ nhạt màu trở thành mảng nâu cứng đầu , giặt càng khó sạch. Ngoài ra, giặt nước nóng thường xuyên có thể khiến len, lụa bị co rút, vải màu nhanh bạc , làm quần áo xuống cấp nhanh chóng.

Muốn giặt quần áo sạch sẽ, các chuyên gia khuyến nghị:

- Chọn đúng loại bột giặt/nước giặt , vì thành phần tẩy rửa hiện đại có thể hoạt động tốt ngay cả ở nước lạnh.

- Xử lý sơ vết bẩn trước khi giặt : máu nên ngâm nước lạnh, dầu mỡ dùng nước giặt có enzyme phân giải chất béo.

- Phân loại quần áo để tránh lem màu, nhiễm khuẩn chéo.

- Phơi ngoài nắng : tia UV trong ánh mặt trời là chất khử trùng tự nhiên hữu hiệu hơn nước nóng.

- Vệ sinh máy giặt định kỳ , nếu không, vi khuẩn tích tụ trong lồng giặt sẽ khiến mọi nỗ lực “giặt sạch” trở thành vô nghĩa.

Các bác sĩ cũng lưu ý, nếu muốn tăng khả năng diệt khuẩn, người dân nên dùng thêm dung dịch diệt khuẩn chuyên dụng cho quần áo thay vì chất tẩy mạnh. Những loại này vừa an toàn cho sợi vải, vừa có tác dụng loại bỏ vi khuẩn hiệu quả hơn việc chỉ dựa vào nhiệt độ.

Nói cách khác, đừng “thần thánh hóa” nước nóng. Quần áo sạch hay không không nằm ở nhiệt độ, mà nằm ở cách giặt, loại nước giặt và thói quen vệ sinh của chính bạn .

Nguồn và ảnh: QQ