Giải đáp lời đồn không nên bổ sung vitamin C và dùng đồ uống chứa cafein trước khi làm răng

Mới đây, một người dùng trên Tik Tok mang tên Bethy Bee đã chia sẻ về chuyến đi làm răng không mấy thành công và khiến cô gần như bị “liệt” nửa mặt vì được tiêm quá nhiều thuốc tê. Theo người phụ nữ này: “Đừng bổ sung vitamin C hoặc dùng đồ uống chứa cafein trước khi bạn bước vào phòng khám nha sĩ. Điều này gây khó khăn cho quá trình gây tê và cuối cùng bạn có thể bị giống tôi: Gần như liệt nửa mặt nhưng vị trí gây tê vẫn cảm nhận được”.

Trong video nhận được hơn 5,2 triệu lượt xem và 1,5 triệu lượt thích, Bethy.Bee cho biết cô thậm chí không thể cử động mí mắt và phải dùng tay để hỗ trợ nhắm mắt. Theo người phụ nữ này: “Đây là điều kinh khủng nhất từ trước đến nay. Tôi cũng phải đến gặp nha sĩ để khám răng lần nữa sau ba tuần”.

Bethy.Bee chia sẻ: "Tôi đã rất lo lắng về mắt của mình. Tôi khó gây tê vì chủ yếu do gen. Cafein và vitamin C cũng có thể tác động tiêu cực tới quá trình này".

May mắn thay, tình trạng của Bethy.Bee đã được cải thiện vào ngày hôm sau. Hiện tại, cô đã có thể chớp mặt tự nhiên và chuyển động các cơ trên mặt. Qua trải nghiệm kinh khủng này, cô mong muốn mọi người hãy cẩn thận với cafein và vitamin C vì chúng có thể gây phản ứng phụ với thuốc tê.

Có nên tránh vitamin C trước khi làm răng?

Mặc dù Bethy.Bee cho rằng chất gây tê bị giảm tác dụng do cô đã uống vitamin C và cà phê, hiện nay có rất ít bằng chứng chứng minh điều này.

John Luther, bác sĩ phẫu thuật răng tại Phòng khám nha khoa Western Dental & Orthodontics cho biết, bổ sung vitamin C trước khi gây tê cục bộ có thể làm giảm hiệu quả của thuốc tê nhưng hiện nay có rất ít tài liệu khoa học chứng minh điều này.

Theo Charles D. Azzaretti, bác sĩ phẫu thuật răng kiêm người đứng đầu chương trình gây tê nha khoa tại Trung tâm y tế NYU Langone Dental, một số trang web đưa ra lời giải thích về sự ảnh hưởng của vitamin C trong hoạt động gây tê cục bộ. Họ cho rằng việc giảm độ pH sẽ cản trở quá trình gây tê.

Do đó, bạn cần tránh các loại thực phẩm sở hữu tính axit cao, chứa nhiều vitamin C khi làm răng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Charles: “Đây là một suy luận sai lầm. Lượng vitamin C cơ thể hấp thụ sẽ nhanh chóng bị làm loãng, hòa tan và thải ra ngoài”. Nói cách khác, chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới độ pH ở các mô gắn liền với ổ răng.

Bác sĩ John còn cho biết thêm, việc bổ sung vitamin C sau khi làm răng đem lại nhiều lợi ích, một trong số đó là giảm thời gian hồi phục sau tổn thương.

Có nên tránh uống cà phê khi làm răng?

Theo thống kê của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cafein đã phổ biến đến mức khoảng 80 % người trưởng thành ở Mỹ dùng đồ uống chứa chất này mỗi ngày.

Giống như trên, hiện nay chưa có nhiều bằng chứng cụ thể chỉ ra mức độ ảnh hưởng của việc uống cà phê với gây tê cục bộ. Theo bác sĩ John, nhiều nha sĩ cảm thấy cafein làm giảm hiệu quả của việc gây tê khi thực hiện các thủ thuật nha khoa.

Từ lâu, cafein đã được biết đến có tác dụng nâng cao nhận thức. Tuy nhiên, nếu hấp thụ một lượng lớn, chúng có thể khiến người bệnh cảm thấy lo lắng không cần thiết, dù có gây tê hay không.

Điều gì ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc tê?

Bác sĩ Charles cho biết, rất nhiều yếu tố có thể tác động tới điều này, trong đó có nhiễm trùng, viêm, ngưỡng đau, phương pháp tiêm thuốc, tâm lý và khả năng chuyển hóa thuốc của người bệnh.

Theo bác sĩ John, đôi khi thuốc tê có thể được đưa vào vị trí không chính xác hoặc ảnh hưởng tới dây thần kinh ở hàm dưới, khiến cho hiệu quả bị giảm đi đáng kể. Do đó, người thực hiện gây tê phải có đủ kinh nghiệm và sự cẩn thận. Đây là những yếu tố quan trọng hơn rất nhiều so với việc tránh uống cà phê và dùng thực phẩm chứa vitamin C trước khi gây tê.

Nhìn chung, đừng cảm thấy lo lắng nếu bạn lỡ uống một tách cà phê hoặc ly nước cam trước khi làm răng.

(Nguồn: Health)