Muốn khỏe mạnh, thon thả và có làn da đẹp thì đừng bỏ qua những loại trái cây này vì chúng còn giàu vitamin C hơn cả cam

Đại đa số chúng ta đều biết rằng vitamin C giúp tăng sức đề kháng chống lại các loại bệnh do vi trùng hay virus gây ra. Thậm chí nếu đi khám bệnh, hầu như bác sĩ nào cũng khuyên bạn nên bổ sung vitamin C để chống lại bệnh cảm lạnh.

Tuy nhiên, ngoài việc tăng sức đề kháng ra, Tiến sĩ Thomas Levy – bác sĩ tim mạch nổi tiếng người Mỹ, còn cho biết thêm rằng vitamin C có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, như có thể tham gia điều trị được một loạt các bệnh nhiễm trùng do virus gây ra như viêm gan, viêm phổi thủy đậu... Ngoài ra, loại vitamin này còn là loại vitamin thiết yếu của cơ thể, vì:

Công dụng của vitamin C đã được ghi nhận hàng trăm năm trước

Công dụng của vitamin C đã được tìm ra từ hàng trăm năm trước (Ảnh minh họa).

Vào những năm 1730, một bác sĩ tên James Lind đã xin gia nhập vào Hải quân Hoàng gia Anh để ông có thể quan sát tác động của bệnh ghẻ lở tay chân - một căn bệnh phổ biến ở các thủy thủ do không được ăn trái cây khi họ ở trên biển trong nhiều tháng.

Năm 1747, trên con tàu Hải quân Hoàng gia này, bác sĩ James đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng dẫn đến việc phát hiện ra vitamin C. Đây là một dược chất có chứa axit ascorbic, và nếu con người bị thiếu chất này sẽ dẫn đến các triệu chứng như chảy máu nướu, răng lung lay, da tróc vảy.

Cam KHÔNG phải là nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất

Chúng ta đều nghĩ rằng cam chính là loại trái cây cung cấp nhiều vitamin C nhất. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có một số loại trái cây khác cung cấp vitamin C tốt hơn cam nhiều. Chẳng hạn như:

- Trái khế: Khế không những chứa nhiều vitamin C mà còn cung cấp cả kali giúp bạn duy trì huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

- Chôm chôm: Đây là loại quả rất giàu vitamin C, từ đó cải thiện sức khỏe của mắt.

- Dừa non: không những cung cấp vitamin mà nước dừa còn giúp bạn giảm được nguy cơ bị sỏi thận.

- Măng cụt: Trông be bé thế thôi chứ măng cụt rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, folate và xanthones. Đây đều là các hoạt chất chống viêm.

- Thanh long: Không chỉ cung cấp vitam in C, loại quả này còn chứa nhiều chất xơ giúp đường ruột khỏe mạnh.

- Kiwi: có rất nhiều vitamin C hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Vitamin C giúp giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa

Vitamin C không chỉ làm bạn khỏe mạnh, mà còn giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa (Ảnh minh họa).

Có lẽ đây là tin vui cho các chị em phụ nữ. Vì ăn nhiều trái cây chứa vitamin C không chỉ làm bạn khỏe mạnh, mà còn giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa do nó có khả năng tái tạo collagen.

Thêm vào đó, vitamin C còn cần thiết cho sự chuyển hóa chất béo. Nó khuyến khích cơ thể sử dụng chất béo làm nhiên liệu, từ đó giảm sự thèm ăn, dẫn đến bạn có thể giảm cân một cách tự nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là "thuốc tiên" nên bạn không nên ăn hoặc uống quá nhiều vitamin C trong một thời gian dài khi muốn giảm cân.

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh

Vào những năm 1940, một bác sĩ tên là Frederick Klenner đã tìm cách chữa các bệnh như thủy đậu và quai bị bằng liệu pháp Vitamin C.

Và như đã đề cập trước đó, vitamin C giúp tái tạo collagen trong xương, khớp và mặt. Điều này có nghĩa là nó cũng sẽ có lợi trong việc điều trị các vết thương. Trẻ em khi chơi ở bên ngoài trời thường hay bị té ngã và trầy xước, nhưng nếu cha mẹ cung cấp đủ vitamin C cho con thì những vết thương kia sẽ mau lành.

Vitamin C giúp phục hồi từ cúm và đau họng

Mỗi khi bạn bị cúm hay đau họng, các bác sĩ thông thường sẽ kê đơn thuốc bao gồm luôn cả vitamin C. Theo Tiến sĩ. Edelberg, người đứng đầu phòng khám nổi tiếng lâu đời WholeHealth Chicago (Mỹ), cho biết vitamin C giúp chống lại việc bị nhiễm trùng đường hô hấp trên - nguyên nhân gây ra viêm họng. Loại dược liệu này cũng có đặc tính kháng histamine rất hữu ích trong việc điều trị viêm họng do dị ứng.

Nói tóm lại, vitamin C là một loại vitamin thiết yếu cho cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể tự sản xuất nó. Do đó, bạn có thể bổ sung dưỡng chất này bằng cách ăn nhiều trái cây chứa nhiều vitamin hoặc uống thêm các viên vitamin bổ sung để đảm bảo cơ thể có đủ lượng vitamin C cần thiết, giúp bạn khỏe mạnh, thon thả và có một làn da đẹp.

Nguồn: W.O.B