Phòng chống dịch Covid-19: Người nhiễm HIV uống vitamin C hay uống thuốc gì để tăng cường đề kháng?

Băn khoăn của bệnh nhân HIV khi uống vitamin C để tăng đề kháng trong mùa dịch Covid-19



Dịch Covid-19 tại nước ta hiện nay đang còn nhiều diễn biến phức tạp. Nguy cơ lây nhiễm nhanh, mạnh trong cộng đồng càng khiến mọi người có ý thức hơn về việc ăn uống để tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh.

Trong đó, nhóm người nhiễm HIV cảm thấy lo lắng hơn cả khi phải đối mặt với bệnh Covid-19. HIV vốn là bệnh nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Nếu chẳng may mắc thêm bệnh Covid-19, tình trạng sức khỏe chắc chắn vô cùng khó lường.

Rất nhiều người nhiễm HIV đặt ra băn khoăn về việc tăng cường miễn dịch.

Đó là lý do trong khi dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, rất nhiều người nhiễm HIV đặt ra băn khoăn về việc tăng cường miễn dịch. Trong chương trình "Chuyện của Phong - Hỏng Hiểu Hỏi" (mùa 2), một độc giả đặt câu hỏi cho chuyên gia liên quan đến tăng cường miễn dịch trong mùa dịch.

Cụ thể, với những người nhiễm HIV có uống ARV lại muốn uống thêm vitamin C để tăng cường đề kháng, phòng chống dịch bệnh. Họ lo lắng không biết có thể uống như vậy không, có gặp tác dụng phụ gì không? Ngoài ra, làm thế nào để tăng cường đề kháng cho người nhiễm HIV trong mùa dịch Covid-19, có phải cứ uống viên C đều đặn hàng ngày là tăng cường miễn dịch... cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Những băn khoăn này được đăng tải trên "Chuyện của Phong" và được bác sĩ giải thích rõ ràng.

Dù nhiễm HIV hay không, bổ sung vitamin, khoáng chất để tăng đề kháng từ thực phẩm vẫn tốt hơn cả

Trả lời câu hỏi này, BS Nguyễn Tấn Thủ (Phòng khám Nhà mình, TP.HCM) khẳng định, người nhiễm HIV đang phải dùng ARV hoàn toàn có thể uống thêm vitamin C để tăng cường đề kháng. Bởi lẽ, vitamin C và ARV không hề có sự tương tác với nhau.

"Về mặt dinh dưỡng, những người đang điều trị bằng ARV hoặc những người nhiễm HIV nên bổ sung những loại vitamin, khoáng chất có lợi cho hệ miễn dịch. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vitamin A, C và E. Việc bổ sung nguồn chất này có thể thông qua ăn nhiều rau củ quả chứ không nhất thiết phải uống mấy viên vitamin C mỗi ngày", chuyên gia khẳng định.

BS Nguyễn Tấn Thủ chia sẻ thêm cũng không nên uống vitamin C kéo dài vì tăng cường nguy cơ sỏi thận, nhất là uống vào buổi tối, việc đào thải không tốt rất dễ dẫn đến tình trạng này. Do đó, người nhiễm HIV nói riêng và bất cứ ai muốn bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng, phòng chống dịch Covid-19 nói chung cần hết sức lưu ý vấn đề này.

Chuyên gia khuyên, tốt nhất nên thay việc uống viên vitamin C bằng những loại trái cây, rau củ tươi vừa giàu dinh dưỡng vừa đa dạng, dễ hấp thu. Người nhiễm HIV có thể dùng ARV song song chế độ ăn giàu vitamin, khoáng chất để tăng cường miễn dịch, tăng cường tập luyện, nâng cao thể chất, cần giữ tinh thần thoải mái cũng hữu ích để khỏe mạnh hơn, củng cố hệ miễn dịch tốt hơn.

Đối với những người khỏe mạnh bình thường cũng cần chú ý ăn uống lành mạnh, đa dạng vitamin và khoáng chất.

Điều này không chỉ đúng với nhóm người nhiễm HIV. Đối với những người khỏe mạnh bình thường cũng cần chú ý ăn uống lành mạnh, đa dạng vitamin và khoáng chất, tăng cường tập luyện, giữ tinh thần thoải mái để có sức khỏe tốt nhất đi qua mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

"Đó mới là điều quan trọng nhất. Cho đến thời điểm này, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy có bất kỳ loại thuốc nào trong Tây y có thể giúp tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng. Đúng là có thể có những loại thuốc trên cơ chế lý thuyết cho rằng có thể tăng sức đề kháng nhưng thực tế chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng cho những loại thuốc như vậy. Do đó, tôi không khuyến khích sử dụng thêm những loại thuốc như thế để tăng cường đề kháng", BS Tấn Thủ cho biết thêm.