Giấc mơ của mẹ: Diễm My giấu mẹ chuyện cho Quốc Anh thuê phòng

Những diễn biến tiếp theo của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong đoạn clip preview cho tập 14, khán giả được chứng kiến cảnh My (Diễm My) phải tìm cách che giấu bà Thanh (Hồng Vân) để cho Khang (Quốc Anh) thuê nhà. Nhìn dáng vẻ lúng túng của My, khán giả không khỏi bật cười.

Chuyện thuê nhà này vốn dĩ là ý kiến của ông Quốc và Cường (Trần Ngọc Vàng). Vì không có tiền góp xe máy, Cường đã than thở rồi mượn tiền ông Quốc. Ông Quốc (NSƯT) nảy ra sáng kiến kiếm tiền giúp con trai út. Biết Trọng Khang (Quốc Anh) đang tìm chỗ thuê nhà, ông Quốc không bàn bạc trước với vợ đã quyết định cho chàng kiến trúc sư trẻ thuê căn phòng của Kiên Cường.

My tìm cách giấu mẹ chuyện Khang đang ở trong nhà mình với tư cách khách thuê phòng.

Căn phòng tách biệt với lối đi riêng, hơn nữa ông Quốc còn hứa hẹn đủ thứ, bao gồm "dịch vụ" cơm nhà quá hấp dẫn khiến Trọng Khang không thể từ chối. Chốt được hợp đồng thuê phòng, cha con ông Phát và Kiên Cường quyết định "tiền trảm hậu tấu", không thông báo với người nhà đã tức tốc giúp chàng kiến trúc sư chuyển dọn đồ đạc vào nhà. Sợ bà Thanh mắng, hai cha con ông Quốc cứ lấm lét che giấu "bí mật" trong căn phòng của Cường. Được cha con chủ nhà hậu đãi chăm ấm nệm êm, tối đến Trọng Khang vô tư đánh 1 giấc trên chiếc giường của Kiên Cường mà không hề hay biết tình huống "nguy hiểm" sắp tới.

Chuyện thuê phòng này hoàn toàn là ý của ông Quốc và Cường.

Và y như rằng, Khang đã bị My bắt gặp trong tình huống nằm trên giường mà không mặc áo. Sau giây phút bối rối, xấu hổ ban đầu, My đã định thần lại rồi quyết định giúp em trai che giấu chuyện cho Khang thuê phòng.

Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, chắc chắn là My sẽ không thể nào qua mắt được bà Thanh rồi. Nhưng trước khi bà Thanh phát hiện ra bí mật động trời này, My - Khang - Cường - ông Quốc sẽ còn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết gây cười nữa.

Thêm 1 điều đáng quan tâm đó là My và Khang đang thích nhau. Do còn ngại ngùng nên cả 2 chưa dám nói ra, nhiều khả năng, việc ở chung nhà thế này sẽ giúp cho My và Khang nuôi dưỡng tình cảm.

Những tập tiếp theo của bộ phim Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư mỗi tuần trên HTV2.

