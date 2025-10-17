Trong những ngày đầu tháng 10, số lượng trẻ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang tăng nhanh. Theo thống kê, chỉ trong hai tuần đã có 42 trường hợp phải nhập viện điều trị, nhiều ca diễn tiến viêm phổi nặng.

Virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) là tác nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp dưới ở trẻ em, đặc biệt nguy hiểm với nhóm dưới 2 tuổi. Thời tiết mưa nhiều, ẩm thấp là điều kiện thuận lợi khiến virus phát tán mạnh. RSV lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi và qua các bề mặt nhiễm khuẩn như đồ chơi, bình sữa, tay nắm cửa... Trẻ dễ mắc bệnh khi đưa tay lên mũi, miệng sau khi chạm vào vật dụng có virus.

Các bác sĩ cảnh báo, ở trẻ nhỏ, đường thở hẹp khiến chỉ một phản ứng viêm nhẹ cũng có thể gây tắc nghẽn, dẫn đến khó thở, rút lõm ngực, tím tái. Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu: thở mệt, bỏ bú, ngủ li bì hoặc tím môi. Tuyệt đối không tự dùng thuốc kháng sinh hay thuốc ho khi chưa có chỉ định, vì có thể khiến bệnh nặng thêm hoặc che lấp triệu chứng.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu RSV. Việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ, thở oxy, hút đờm, vỗ rung hô hấp và bù nước điện giải.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần: Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ. Che miệng khi ho, hắt hơi, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, mặt bàn, tay nắm cửa. Hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng cảm cúm, sổ mũi.

Chủ động tiêm kháng thể hoặc vaccine RSV - biện pháp đang được triển khai cho phụ nữ mang thai giúp trẻ có miễn dịch bảo vệ ngay từ khi chào đời.