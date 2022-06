Giá đại lý chênh tới hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết, chiếc "xe máy quốc dân" một thời trở thành kẻ gây bức xúc

Tình trạng đội giá xe máy Vision của Honda được người dùng bàn luận khá sôi nổi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trước sự phản ánh về chênh lệch cao này cũng không giúp giá xe có dấu hiệu hạ nhiệt mà mức chênh còn tăng kỷ lục hơn.

Bất ngờ với mức giá "đội" tới gần gấp đôi của dòng xe ga quốc dân

Thời gian vừa qua, Honda Vision có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường xe hai bánh tại Việt Nam. Đây là mẫu xe tay ga 110cc, được đông đảo chị em ưa chuộng sử dụng. Do đó, mẫu xe này vẫn được truyền tai nhau với danh xưng "xe ga quốc dân" tại thị trường Việt.

Tới một đại lý ở khu vực Cầu Giấy, nhân viên tư vấn cho biết mẫu xe Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn đang được chào bán với mức giá là 42 triệu, đắt hơn so với giá đề xuất của hãng. Với các dòng cao cấp và đặc biệt, sẽ chênh từ 12-16 triệu. Đắt nhất là dòng cá tính, giá công bố trên website là 34,49 triệu nhưng khách muốn mua sẽ phải trả tới 52 triệu.

Người dùng bất ngờ khi giá xe Honda Vision hiện tại đã đội lên 5x triệu. Nguồn video: fastauto.daily.

Với mức giá này khách hàng sẽ phải bỏ ra gấp 1,5 lần giá mua được niêm yết đề xuất trên website hãng. Chưa kể, để lăn bánh khách cần trả thêm 4,5 triệu nữa cho phí trước bạ và lệ phí cấp biển số.

Khảo sát thêm một số đại lý Honda khác trên địa bàn Hà Nội thì thấy lượng xe lưu kho giảm nhiều. Mỗi cửa hàng chỉ có vài chiếc xe dòng Vision đối với từng phiên bản. Thậm chí, riêng bản cá tính thì còn vài đại lý đã hết hàng, không có sẵn cho khách xem.

Với các dòng xe Vision cao cấp và đặc biệt tại đại lý sẽ chênh giá từ 12-16 triệu so với niêm yết của hãng. Ảnh minh họa.

Không "leo thang" như tại miền Bắc, giá xe Vision tại các tỉnh như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Cần Thơ nhìn chung không có quá nhiều biến động. Phiên bản đặc biệt có giá bán dao động từ 42,2 - 43 triệu đồng, phiên bản cao cấp có giá 40,5 - 41,5 triệu đồng, với bản tiêu chuẩn tại các đại lý đang bán ra với mức giá 38,5 triệu đồng, giá chưa bao gồm phí ra biển số.

Riêng tại TP.HCM thì xe Vison phiên bản cá tính tại một số đại lý lớn có giá 44,9 triệu đồng, phiên bản đặc biệt giá 42,4 triệu đồng, phiên bản cao cấp có giá 40,7 triệu đồng, với bản tiêu chuẩn tại các đại lý đang bán ra với mức giá 38,7 triệu triệu đồng, giá chưa bao gồm phí ra biển số.

Giá tăng khiến khiến chị em "trở mặt" với lựa chọn tối ưu một thời

Chị Q.T (35 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Đống Đa) có dự định đổi từ xe số sang Vision đã đến một đại lý của Honda tại Đống Đa để tham khảo. Chị T bất ngờ giá trên website hãng niêm yết gần 35 triệu bản cá tính nhưng ra đại lý thì được nhân viên báo tới 51 triệu.

"Giá cao khiến mình khá bất ngờ và ngợp bởi không nghĩ lại chênh lệch như thế. Đại lý còn có kiểu nhận tiền của khách rồi nhưng sau đó lại báo hết, đồng thời báo giá tăng. Khách mua không đồng ý muốn rút lại tiền đặc cọc thì lại không cho. Chỉ được thông báo khi nào có sẽ báo lại và giá mua sẽ tùy thuộc vào thời điểm đó, không giống như thỏa thuận. Đồng nghĩa có thể người mua sẽ phải mua xe với mức giá cao hơn mức thỏa thuận với đại lý lúc đầu".

Nếu cần mua xe ở thời điểm hiện tại, gia đình chị L đành lắc đầu quay về vì mức giá chênh lệch so với dự định mua quá cao. Ảnh minh họa.

Vừa mua chiếc xe Vision mới sáng nay, thì chị V (ở Hà Đông) cho biết mình phải ra vài đại lý mới mua được. Đầu tiên, chị V ra đại lý ở Văn Quán, Hà Đông thấy báo đã hết xe. Về đại lý gần nhà ở La Khê, Hà Đông thấy còn hai chiếc. Bản trắng bản tiêu chuẩn khóa chìa bình thường giá là 41 triệu trong khi 1 chiếc màu mận bản cao cấp năm 2022 khóa smartkey là 44,5 triệu. Chị V đã chọn mua chiếc bản màu mận khóa smartkey, tổng phụ kiện lắp thêm với dán nilon là 45,5 triệu. "Đây là giá mình mua ở Hà Đông, ở trên phố chắc còn đắt hơn đấy", chị V chia sẻ.

Còn với chị L ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội thì cảm thấy may mắn. Bởi lẽ chị mới mua xe hồi trước Tết. Cả bấm biển và đăng ký hết chi phí tổng là 43 triệu, vẫn rẻ hơn 10 triệu so với giá đại lý chị tham khảo bây giờ. Nếu cần mua xe ở thời điểm hiện tại, chắc gia đình cũng lắc đầu quay về không mua nữa vì mức giá chênh lệch so với dự định quá cao.

"Mình thấy mua xe giá chênh lệch cao như vậy là không công bằng với người tiêu dùng, giống đang "ném tiền qua cửa sổ" nếu chấp nhận mua xe đội giá. Bởi hãng đã công bố giá niêm yết của Vision là 34 triệu, tức là giá trị nó đem lại tương đương 34 triệu đồng. Nếu giờ mình mua xe đó với giá thực tế là hơn 50 triệu đồng, như vậy 16 triệu ấy là "biếu không" cho đại lý. Giá đắt gấp rưỡi nếu là mình thì sẽ không cố mua làm gì cả", chị L chia sẻ thêm.

Honda lên tiếng

Ảnh minh họa.

Tìm hiểu nguyên nhân của việc đội giá này, chúng tôi đã liên hệ với chị Quỳnh Anh - hiện đang là Manager trong mảng PR xe máy của Honda. Chị Quỳnh Anh cho biết: "Bên Honda có biết thông tin giá của dòng xe Vision được bán tại đại lý đang cao hơn so với giá niêm yết. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do thực trạng cung không đủ cầu. Honda đang gặp khó trong vấn đề nguồn cung, cụ thể là thiếu linh kiện chip bán dẫn để sản xuất cho 1 số dòng xe tay ga, trong đó có Vision.



Honda đang nỗ lực với nhiều giải pháp được đưa ra để có thể đáp ứng được nguồn cung trong thời gian sớm nhất. Khi nguồn cung đáp ứng được thì mức giá sẽ trở về trạng thái đúng với cung cầu".

