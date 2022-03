Vision, Lead tới Honda SH 125… đều tăng giá mạnh ở đại lý: Chị em "kêu oai oái" trước mức chênh khó tin!

Ngay đầu tháng 3, nhiều mẫu xe máy Honda được săn đón bởi các chị em đã có giá tăng khá mạnh, có mẫu tăng đến hơn 20 triệu đồng. Đơn cử như Honda SH 150 ABS được chào bán mới mức giá tới 118 triệu đồng, tăng gần 12 triệu đồng so với tháng trước và cao hơn giá đề xuất hơn 21 triệu đồng. Honda SH 125 ABS tăng gần 17 triệu đồng so với thời điểm sau Tết để lên tới 113 triệu đồng.

Honda SH 125i CBS và 125i ABS có giá bán tại đại lý lần lượt là 83 triệu đồng và 94 triệu đồng (tương đương tăng từ 12-15 triệu đồng so với giá đề xuất). Đối với hai phiên bản SH 150 ABS 2019 và 150 CBS 2019, giá xe mỗi phiên bản trong tháng này lần lượt là 148 và 158 triệu đồng (tăng 66-74 triệu đồng so với giá đề xuất).

Honda Vision bản tiêu chuẩn đang có giá 34,5 triệu đồng, chênh gần 5 triệu so với giá niêm yết, Vision bản cao cấp giá 36 triệu đồng và bản đặc biệt 38 triệu đồng, chênh 4-5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Honda Lead giá 39,1-42.3 triệu đồng, tăng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với tháng trước.

Trong tháng này, 3 mẫu xe tay ga rất được phái nữ ưa thích là Lead, Vision và SH Mode cũng tăng giá từ 2 - 4 triệu đồng so với tháng trước.

Các dòng xe số như Wave Anpha, Honda Blade, Wave RSX, Future cũng có những biến động, tăng từ 2-3 triệu đồng tùy mẫu xe. Honda Wave Alpha là mẫu xe tăng giá bất ngờ nhất từ trước đến nay, lần đầu chạm mốc 20 triệu đồng. Những mẫu xe số hiện nay đang có giá bán tăng từ 2-3 triệu đồng tùy mẫu xe. Đây là điều mà từ trước đến nay ít xảy ra.

Ảnh minh họa.

Theo các đại lý, tình hình dịch bệnh đang phức tạp cùng với biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng dẫn đến việc sản xuất xe của các nhà máy đều bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới một số mẫu xe hot sẽ rơi vào tình trạng hiếm hàng, giá bán cũng vì thế mà tăng cao hơn.

Ngược lại, các mẫu xe côn tay phù hợp cho nam giới của Honda, đặc biệt là Winner X lại đang có giá khá mềm. Theo đó, Honda Winner X 2022 bản tiêu chuẩn được bán ra với mức giá 43 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất tới 4 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda Winner X 2022 bản đặc biệt và bản thể thao HRC đang cùng có giá bán là 46 triệu đồng, giảm từ 3,99-4,49 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán của Honda Winner X bản 2021 cũng đang trên đà giảm, giá dao động trong khoảng từ 36-39 triệu đồng (tương đương mức giảm từ 9,9-10,99 triệu đồng).

Đối với hãng xe Yamaha, giá đề xuất của hãng và giá bán thực tế tại các đại lý hầu như được giữ nguyên cho cả ba loại xe, gồm xe số, xe tay ga và xe côn tay. Một số mẫu ga đang có ưu đãi hấp dẫn như Yamaha FreeGo phiên bản tiêu chuẩn giảm 4 triệu đồng. Nếu mua phiên bản đặc biệt được giảm giá bán tới 6 triệu đồng. Hai mẫu xe Yamaha Grande và Yamaha Janus cùng được giảm ở mức 2 triệu đồng.

https://afamily.vn/vision-lead-toi-honda-sh-125-deu-tang-gia-manh-o-dai-ly-chi-em-keu-oai-oai-truoc-muc-chenh-kho-tin-20220316115044628.chn