Mỗi mùa hè lại có một kiểu váy khiến phụ nữ khắp nơi đổ xô tìm mua. Hè năm nay, bubble skirt với phần gấu phồng tròn đặc trưng đang xuất hiện trên sàn diễn Prada, trong tủ đồ của Amal Clooney và trên tay các tín đồ thời trang khắp thế giới. Nhưng nếu bạn nghĩ đây là xu hướng mới, hãy nhìn lại bức ảnh chụp tại Cannes năm 1987, khi Công nương Diana bước ra trong bộ trang phục mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai mặc đẹp hơn bà.

Công nương Diana tại Cannes năm 1987. Ảnh: Tim Graham/Getty Images

Công nương Diana và bộ đồ "vượt thời gian" tại Cannes 1987

Liên hoan phim Cannes 1987 thường được nhắc đến với hình ảnh Công nương Diana trong chiếc đầm xanh da trời của Catherine Walker, đi kèm khăn voan mỏng đã trở thành một trong những outfit được trích dẫn nhiều nhất lịch sử thảm đỏ. Nhưng ít ai để ý rằng trong cùng chuyến đi đó, bà còn xuất hiện trong một bộ trang phục thứ hai, thể hiện rõ hơn bao giờ hết bản năng thời trang vượt trước thời đại của mình.

Chiếc váy màu xanh nhạt mà Diana mặc tại Liên hoan phim Cannes năm 1987 là một trong những bộ trang phục nổi tiếng nhất của bà. Ảnh: Getty Images

Bộ đồ đó là sự kết hợp giữa blazer hai hàng khuy và chiếc bubble skirt phồng bồng, cũng do Catherine Walker, nhà thiết kế yêu thích của bà, thực hiện. Những đường kẻ sọc hải quân, đôi giày hai tông màu và phom dáng mạnh mẽ đặc trưng của thập niên 80 hoà quyện hoàn hảo với bối cảnh Riviera của Pháp. Đó không chỉ là Power Dressing theo kiểu thập niên 80, mà còn là thứ thẩm mỹ tinh tế đến mức chụp lại hôm nay vẫn hoàn toàn có thể lên tạp chí.

Từ Cannes 1987 đến sàn diễn 2025

Công nương Diana từ lâu đã là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn với làng thời trang. Harry Styles từng diện áo len hình cừu lấy cảm hứng từ bà. Angelina Jolie tái hiện "Revenge Dress" huyền thoại. Hailey Bieber xây dựng cả một gu thẩm mỹ dựa trên quần đạp gót và áo nỉ đại học mà Diana đã mặc hồi thập niên 90. Nhưng mùa hè năm nay, ảnh hưởng của bà hiện diện theo một cách cụ thể và dễ nhận thấy hơn: Chiếc bubble skirt (chân váy bồng) đang trở lại khắp nơi.

Công nương Diana tại Cannes năm 1987. Ảnh: Pool ARNAL/GARCIA/URLI/Getty Images

Amal Clooney gần đây được chụp lại trong một bubble dress màu hồng đậm nổi bật. Prada và Diesel đều đưa phom váy gấu bồng lên sàn diễn. Các thương hiệu bình dân cũng theo sát ngay sau đó. Vòng tuần hoàn thời trang lại một lần nữa quay về đúng điểm xuất phát mà Công nương Diana đã đứng từ gần 40 năm trước, bên bờ biển Cannes, trong bộ đồ mà khi đó có lẽ nhiều người cho là "quá táo bạo" nhưng thực ra chỉ là quá sớm.

*Theo Vogue