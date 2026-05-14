Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn: Cuối cùng tôi đã biết lý do anh ta rời đi, quá đáng quá rồi!

Tôi và anh kết hôn được 2 năm. Khoảng thời gian đó, mọi thứ diễn ra khá bình lặng. Không quá nồng nhiệt, nhưng cũng chẳng đến mức tẻ nhạt. Chúng tôi vẫn đi làm, về nhà, ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng đi xem phim hay cà phê cuối tuần. Tôi vẫn nghĩ đó là một cuộc hôn nhân ổn định, dù không có những cung bậc cảm xúc mãnh liệt như trong phim ảnh. Khi tôi đề cập đến chuyện con cái, anh bảo cứ từ từ, đợi công việc ổn định hơn. Tôi tin anh, tin vào những lời hứa hẹn về một tương lai chung.

Nhưng rồi, một khoảng thời gian, tôi cảm thấy có một bức tường vô hình dựng lên giữa chúng tôi. Những cuộc trò chuyện thưa dần, những cái chạm tay cũng trở nên gượng gạo. Chúng tôi vẫn sống chung một nhà, nhưng cảm giác như hai người xa lạ. Tôi cố gắng tìm cách hàn gắn, hỏi han anh, nhưng anh chỉ đáp lại bằng những câu nói chung chung, hoặc lảng tránh. Tôi biết có điều gì đó không ổn, nhưng không thể gọi tên nó. Cả hai chúng tôi đều không đưa ra được một lý do cụ thể nào cho sự xa cách này, chỉ biết rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân nữa.

Rồi một ngày, anh nói muốn dừng lại. Anh bảo anh cảm thấy chúng tôi không còn phù hợp, rằng anh không còn cảm nhận được "tình yêu" như trước. Tôi đau đớn, nhưng cũng không thể níu kéo khi anh đã quyết tâm như vậy. Chúng tôi ly hôn trong "văn minh", không cãi vã, không tranh chấp. Tôi tự nhủ, có lẽ duyên nợ chỉ đến thế. 3 năm sau, tôi đã dần ổn định cuộc sống, vết thương lòng cũng đã lành miệng phần nào.

Hôm nay, tôi có việc cần ghé qua công ty cũ của anh. Thực ra, tôi chỉ định tiện đường ghé qua hỏi thăm một người bạn cũ, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn có chút tò mò về cuộc sống của anh. Vừa bước vào sảnh, tôi chết sững. Anh đang đứng đó, tay trong tay với một cô gái. Cô ấy không ai khác chính là đồng nghiệp cũ của anh, người mà tôi từng gặp vài lần trong các buổi tiệc công ty. Nụ cười của anh dành cho cô ấy rạng rỡ hơn bất kỳ nụ cười nào anh từng dành cho tôi trong những ngày cuối của cuộc hôn nhân. Ánh mắt anh nhìn cô ấy tràn đầy sự dịu dàng, trìu mến mà tôi đã khao khát bấy lâu. Và rồi, tôi chợt nhận ra. Trên chiếc túi xách của cô ta, lủng lẳng một chiếc móc khóa hình con mèo mà tôi từng thấy anh mang về, nói là "quà công ty" cho nhân viên. Lúc đó tôi không để tâm, nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ như ban ngày.

Khoảnh khắc đó, mọi mảnh ghép trong đầu tôi bỗng chốc khớp lại. Cái "cảm giác" anh nói, sự xa cách vô cớ, những lời lảng tránh khi tôi cố gắng hàn gắn... tất cả đều có lý do. Không phải vì chúng tôi không còn phù hợp, không phải vì anh hết yêu, mà là vì anh đã có người khác. Anh đã có ý định với cô ta ngay từ những ngày cuối của cuộc hôn nhân với tôi. Cái gọi là "ly hôn văn minh" của anh, hóa ra chỉ là một cách để anh đường hoàng bước ra khỏi cuộc đời tôi, để đến với người mới mà không phải chịu bất kỳ sự chỉ trích nào.

Tôi đứng đó, cảm thấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. 3 năm qua, tôi đã tự dằn vặt mình, tự trách mình không đủ tốt, không đủ níu giữ. Tôi đã cố gắng chấp nhận sự thật rằng tình yêu có thể phai nhạt. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra mình đã bị lừa dối một cách trắng trợn. Anh ta không chỉ ly hôn tôi, anh ta còn cướp đi cả sự tin tưởng và những ký ức đẹp đẽ mà tôi từng trân trọng.