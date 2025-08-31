HOT: Mưa Đỏ phá kỷ lục của Trấn Thành, trở thành phim Việt ăn khách nhất 2025

Ngày 31/8, bộ phim Mưa Đỏ liền lúc xô đổ 2 kỷ lục của các tác phẩm đến từ đạo diễn Trấn Thành. Cụ thể, với việc vượt mức 332 tỷ, phim chính thức vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất 2025, tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng đó vẫn chưa phải cột mốc ấn tượng nhất.

Tính đến 19h20 ngày 31, doanh thu trong ngày của Mưa Đỏ đã chạm tới con số 44 tỷ đồng, chính thức trở thành phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại. Trước đó, kỷ lục này là do Mai của Trấn Thành nắm giữ với 43,9 tỷ đồng thu về trong ngày 14/2/2024.

Mưa Đỏ chính thức trở thành phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam

Nếu Mai thu lợi nhuận khủng đúng dịp lễ Valentine lại còn là ngày nghỉ Tết cuối cùng của một số cơ quan, công ty nên chuyện doanh thu bùng nổ là điều tương đối dễ hiểu thì Mưa Đỏ lại đang nắm giữ lợi thế hơn khi hiện tại mới là ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ 2/9. Phim còn rất nhiều thời gian để làm bá chủ phòng vé, thu lợi nhuận khủng. Với tình hình tăng trưởng hiện tại, khán giả dự đoán, Mưa Đỏ rất có khả năng sẽ cán mốc 500 tỷ trong thời gian tới, khi mà dù đã chiếu hơn 1 tuần nhưng sức hút của phim chưa hề giảm sút.

Không chỉ là cơn sốt về mặt thương mại, Mưa Đỏ còn ghi dấu ấn đặc biệt trong dòng phim chiến tranh cách mạng của Việt Nam. Trước đây, những bộ phim thuộc thể loại này thường bị mặc định là khô khan, nặng tính lịch sử, khó tiếp cận số đông khán giả đại chúng, nhất là giới trẻ. Thế nhưng Mưa Đỏ đã phá vỡ định kiến đó khi vừa giữ được tinh thần hào hùng, bi tráng của một tác phẩm cách mạng, vừa thổi vào đó nhịp điệu điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc và đậm tính giải trí.

Khán giả đến rạp không chỉ để xem lại một giai đoạn lịch sử đau thương mà còn được cuốn vào câu chuyện hấp dẫn, nhân vật nhiều chiều, những cảnh hành động được dàn dựng công phu chẳng kém gì các bom tấn. Chính sự kết hợp khéo léo này đã giúp bộ phim không dừng lại ở vai trò “tư liệu lịch sử trên màn ảnh” mà trở thành một hiện tượng văn hóa, nơi lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh vừa gần gũi, vừa lôi cuốn, tạo nên sức hút chẳng hề thua kém những tác phẩm giải trí thuần túy.

Mưa Đỏ lấy bối cảnh Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tái hiện 81 ngày đêm ác liệt khi bom đạn dội xuống không ngừng. Phim xoay quanh một nhóm lính trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, cùng tham gia giữ thành trước sức tấn công dữ dội. Trong hầm hào, họ vừa chiến đấu vừa phải đối diện với thiếu thốn lương thực, nước uống và thuốc men. Xen giữa những trận pháo kích, khán giả thấy cảnh họ trò chuyện, động viên nhau, viết thư về nhà hay nhắc đến những ước mơ còn dang dở. Từng nhân vật đều có số phận riêng, nhưng chung một kết cục là sự hy sinh để giữ bằng được mảnh đất này.