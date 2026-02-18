Gặp đại sứ THE MATCHA TOKYO giữa Hà Nội: “Chỉ 10 phút uống trà cũng ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng cả một ngày”

Những ngày vừa qua, sự xuất hiện của THE MATCHA TOKYO tại Hà Nội nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu trà và giới trẻ. Không gian cửa hàng mang phong cách tối giản, tông màu đất kết hợp sắc xanh matcha đặc trưng, quầy pha chế mở nơi từng chén trà được thực hiện ngay trước mắt khách hàng - tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa hiện đại vừa đậm tinh thần Nhật Bản.

Thế nhưng, giữa không gian ấy, điều khiến nhiều người tò mò không kém hương vị matcha 100% organic còn là hình ảnh một cô gái với

mặc kimono truyền thống, nhẹ nhàng thực hiện từng động tác pha trà chuẩn mực. Cô chính là Alice Ishimoto - đại sứ (Brand Ambassador) của THE MATCHA TOKYO.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đưa cô gái trẻ đến với nhà sáng lập thương hiệu matcha hot nhất Nhật Bản

Chia sẻ trong buổi có mặt tại Hà Nội nhân dịp thương hiệu khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, Alice cho biết cơ duyên đến với THE MATCHA TOKYO bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ.

Cô Alice Ishimoto - đại sứ của THE MATCHA TOKYO (Ảnh: Như Hoàn)

Vào một ngày đẹp trời, cô gặp Masahiro Nagata - nhà sáng lập thương hiệu THE MATCHA TOKYO - trên đường. Sau cuộc trò chuyện ngắn, ông dường như nhìn thấy ở cô hình ảnh tương lai của THE MATCHA TOKYO. Ông đã ngỏ lời mời cô trở thành đại sứ thương hiệu.

Với Alice, lời đề nghị ấy không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp. Đó là sự cộng hưởng giữa đam mê cá nhân và lý tưởng sống. Từ nhỏ, cô đã có tình yêu đặc biệt dành cho matcha. Mang trong mình hai dòng máu - một nửa Nhật Bản, một nửa Áo - Alice lớn lên trong môi trường giao thoa văn hóa.

Trong quãng thời gian sống ở nước ngoài khi còn nhỏ, cô thường thấy cha mình thưởng thức những ly matcha và trà xanh bổ dưỡng. Hình ảnh ấy in sâu trong ký ức tuổi thơ. Thế nhưng khi trở về Nhật Bản, cô nhận ra một sự thay đổi: trà xanh truyền thống không còn phổ biến như trước, trong khi cà phê dần trở thành thức uống được ưa chuộng.

Sự thay đổi ấy khiến cô trăn trở. Cô không muốn matcha - một phần tinh hoa văn hóa Nhật - dần trở nên xa lạ với chính người trẻ Nhật Bản, xa hơn là đưa ra thế giới.

Chính vì vậy, Alice quyết định theo học để trở thành một trà sư. Với cô, đây không chỉ là việc học cách pha trà, mà là hành trình hiểu sâu về trà đạo - tinh thần Thiền (Zen), sự chánh niệm và triết lý sống chậm.

(Ảnh: THE MATCHA TOKYO)

7 năm theo học và cả quá trình dài để trở thành trà sư - kết nối truyền thống và hiện đại

Cô Alice Ishimoto cho biết, cô đã dành tận 7 năm để học và tốt nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trở thành trà sư. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, quá trình sau này cô vẫn liên tục trở về trường để học hỏi thêm.

Cùng với đó, Alice liên tục gắn bó với matcha cho đến tận bây giờ - khi cô đóng vai trò đại sứ của THE MATCHA TOKYO.

Alice Ishimoto trình diễn đánh matcha trong buổi khai trương tại Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Alice từng chia sẻ: "Mỗi sáng tôi đều pha và uống matcha hoặc sencha. Việc có dành ra 10 phút cho khoảng nghỉ uống trà này hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ căng thẳng và chất lượng của cả một ngày."

Giữa nhịp sống bận rộn, tách trà trở thành khoảnh khắc riêng tư giúp cô cân bằng. Ngay cả khi ai đó chỉ uống matcha một cách ngẫu hứng, cô tin rằng vẫn có điều gì đó trong hương vị ấy khiến họ cảm nhận được sự kết nối với tinh thần trà đạo.

Với Alice, matcha không chỉ là "siêu thực phẩm" hay một xu hướng đồ uống. Đó là cách sống - sống chậm lại, chú tâm hơn, và quan tâm đến sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

(Ảnh: Như Hoàn)

THE MATCHA TOKYO được thành lập năm 2018 bởi Masahiro Nagata, sau 14 năm ông làm việc ở nước ngoài. Nhận thấy matcha đã phổ biến toàn cầu nhưng chất lượng chưa đồng đều, ông quyết tâm xây dựng một thương hiệu matcha 100% hữu cơ. Sau khi trở về Nhật, ông dành thời gian thăm các nông hộ trồng trà khắp nơi. Dù thị trường trà xanh nội địa có dấu hiệu thu hẹp, ông nhận ra cơ hội lớn ở phân khúc hữu cơ và thị trường quốc tế. Với mong muốn mang trà xanh cao cấp "made in Japan" ra thế giới, ông mở các cửa hàng tại trung tâm Tokyo, xây dựng thương hiệu mang tính toàn cầu với cái tên THE MATCHA TOKYO.

Trong hành trình ấy, Alice Ishimoto trở thành gương mặt đại diện hoàn hảo. Không chỉ bởi hình ảnh thanh lịch trong bộ kimono khi thực hiện nghi thức pha trà, mà còn vì cô thực sự hiểu và sống cùng triết lý mà thương hiệu theo đuổi: bền vững, hữu cơ và chánh niệm.

Sự xuất hiện tại Hà Nội - mang matcha đến gần hơn với người trẻ Việt

Tại lễ khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội, sự hiện diện của Alice tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Quầy pha chế mở không chỉ là nơi phục vụ đồ uống, mà còn là không gian trình diễn nghệ thuật pha trà. Từng động tác của cô - từ cách cầm chổi chasen, đánh bột matcha thật đều tay đến khi tạo lớp bọt mịn - đều thể hiện sự chuẩn mực và tôn trọng nghi thức.

Giữa không gian hiện đại của cửa hàng, hình ảnh cô gái mặc kimono truyền thống Nhật Bản tạo nên sự giao thoa thú vị giữa cũ và mới - đúng với tinh thần mà cô luôn theo đuổi: kết nối truyền thống và hiện đại.

(Ảnh: Như Hoàn)

Với Alice, việc có mặt tại Việt Nam không chỉ là một sự kiện khai trương. Đó là bước tiếp theo trong hành trình đưa matcha Nhật Bản vươn xa. Cô mong muốn người trẻ, dù ở Nhật, Việt Nam hay bất cứ đâu trên thế giới, có thể tiếp cận matcha theo cách gần gũi và hợp thời hơn - nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản.

(Ảnh: THE MATCHA TOKYO Việt Nam)

Trong ánh nhìn nhẹ nhàng của cô gái mang hai dòng máu ấy, người ta có thể thấy rõ một niềm tin: matcha không chỉ là một thức uống, mà là một cách sống. Và hành trình của Alice Ishimoto - từ cô bé quan sát cha thưởng trà nơi xứ người đến đại sứ toàn cầu của THE MATCHA TOKYO - chính là minh chứng sống động cho niềm tin ấy.