Gan nhiễm mỡ vốn là một vấn đề phổ biến ở người béo phì, bởi khi lượng mỡ trong cơ thể tăng cao, nó tích tụ ở gan, gây áp lực, làm giảm chức năng và sức sống của gan. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, gan nhiễm mỡ đang xuất hiện ngày càng nhiều ở những người không béo phì. Nguyên nhân chính là do thói quen ăn uống không lành mạnh, đặc biệt là tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ, rượu bia, thịt mỡ… Những thói quen này gây tích tụ mỡ trong gan, làm gan suy yếu dần mà không nhất thiết thể hiện qua cân nặng cơ thể.

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (chuyên gia Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Gan nhiễm mỡ hiện không còn là bệnh chỉ của người béo phì hay thừa cân. Những người gầy cũng có thể mắc, đặc biệt nếu chế độ ăn nhiều đồ chiên rán, rượu bia, ít vận động. Vì vậy, kiểm soát chế độ ăn uống là bước đầu tiên và quan trọng nhất để cải thiện sức khỏe gan.

Nếu bạn đang đối mặt với gan nhiễm mỡ hoặc muốn phòng ngừa, việc bổ sung các loại thực phẩm giúp gan bài tiết độc tố, hỗ trợ chuyển hóa mỡ là rất cần thiết. Dưới đây là 4 loại thực phẩm được các chuyên gia khuyên dùng để "tắm" cho gan hiệu quả.

Me - "Vị thuốc tự nhiên" thúc đẩy chuyển hóa mỡ và giải độc gan

Me là loại quả phổ biến ở các vùng có khí hậu nóng như Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây. Me giàu các axit amin như serine và axit aspartic - những thành phần có tác dụng thúc đẩy quá trình hòa tan mỡ và tăng cường chức năng gan.

Serine hỗ trợ chuyển hóa axit béo hiệu quả, còn axit aspartic giúp gan tăng cường giải độc, giảm mệt mỏi. Vì thế, ăn me không chỉ tốt cho người gan nhiễm mỡ mà còn hỗ trợ người muốn giảm cân, giảm mỡ toàn thân.

TS. Trần Minh Đức (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) chia sẻ: "Me là một nguồn dinh dưỡng tự nhiên giúp kích thích chức năng gan, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, đồng thời giúp cơ thể thanh lọc độc tố tốt hơn".

Lê - Trái cây ngọt giúp bổ phổi, giảm cholesterol và hỗ trợ gan

Lê không chỉ được biết đến với tác dụng làm ẩm phổi, giảm ho mà còn chứa nhiều nước, vitamin và chất xơ - thành phần giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm cholesterol và hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

Nhờ vậy, lê rất có lợi cho gan, đặc biệt là những người bị viêm gan hoặc gan nhiễm mỡ. Việc bổ sung lê đều đặn giúp gan làm việc hiệu quả hơn, giảm các triệu chứng viêm gan.

Đu đủ - Chống oxy hóa, làm trắng da và phục hồi gan

Đu đủ là một loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm trắng da và bảo vệ các mô tế bào. Đặc biệt, đu đủ hỗ trợ phục hồi mô gan bị tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ virus, rất có lợi cho gan.

Ngoài ra, đu đủ còn giúp giảm cân - yếu tố quan trọng giúp kiểm soát và cải thiện gan nhiễm mỡ.

Trà quả mọng - Hạ lipid máu, bảo vệ gan

Trà quả mọng chứa nhiều dưỡng chất quý như dihydromyricetin, một chất đã được chứng minh có khả năng bảo vệ gan, hỗ trợ giảm lipid máu, huyết áp và đường huyết. Đây là loại trà rất phù hợp cho người gan nhiễm mỡ, giúp giảm gánh nặng chuyển hóa và phục hồi chức năng gan.

Gan nhiễm mỡ ngày càng phổ biến không chỉ ở người béo phì mà cả người gầy, chủ yếu do chế độ ăn nhiều dầu mỡ và thói quen không lành mạnh. Để bảo vệ gan, bạn nên hạn chế rượu bia, thay đổi thói quen ăn uống, bổ sung các loại thực phẩm như me, lê, đu đủ và trà quả mọng. Đồng thời kết hợp vận động đều đặn giúp tăng cường chuyển hóa mỡ và thải độc gan hiệu quả.

(Ảnh minh họa: Internet)