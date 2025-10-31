Gần 200 phim Hàn đã chiếu và đây là phim hay nhất 2025: Nữ chính mãi keo mãi mận, ai cũng phải xem ít nhất 1 lần

Nếu phải chỉ ra đâu là phim Hàn xuất sắc nhất năm 2025, tin rằng đáp án của đa số khán giả sẽ là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Tác phẩm này từng tạo được tiếng vang khủng khiếp khi ra mắt hồi tháng 3 năm nay và đến bây giờ, nó lại bất ngờ gây chú ý trở lại.

Cụ thể, phân cảnh Yang Geum Myeong (IU) sinh em bé được netizen Hàn thảo luận sôi nổi vì quá "đời". Trong tình huống này, thông thường tất cả mọi sự chú ý sẽ đều đổ dồn vào em bé mới chào đời. Tuy nhiên, đối với bố mẹ của Yang Geum Myeong hay bất cứ bậc phụ huynh nào trên đời, đứa con gái quý giá vẫn luôn là người mà họ quan tâm nhất.

Cảnh quay hot trở lại của phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Không chỉ khán giả Hàn mà không ít khán giả Việt cũng nhìn thấy bản thân ở phân cảnh này. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý trên mạng xã hội:

- Bố mẹ tui là người 2 lần đi sinh đều đến trước và đợi ở phòng mổ, chỉ vì ngộ nhỡ họ cần máu thì bố mẹ cho còn kịp. Lúc ăn thì động viên ăn đi cho nhanh khoẻ chứ mất máu quá trời, chứ không phải ăn đi lấy sức chăm con. Dù hay cãi lại nhưng con mãi yêu bố mẹ nhất trên đời. - Ai cũng nói mổ đẻ không đau, không vất. Chỉ có mẹ là rớt nước mắt bảo con gái mẹ giỏi lắm. - Bố tui là người không biết thể hiện tình cảm nhưng lúc tui mang bầu nghén nặng, bố đi hỏi người này người kia làm sao đỡ nghén, lúc trên xe đi đẻ đau quá thì bố cũng là người nắm chặt tay tui vỗ về. Con nhớ bố lắm bố ơi. - Không phải là câu phải ăn nhiều đi cho nhiều sữa mà là cố gắng ăn nhiều cho hồi sức cho khoẻ con ạ, con có đau không, có ăn được không, đừng áp lực quá, chăm con sẽ rất vất vả nên phải cố gắng, mình phải khoẻ mạnh cái đã ít sữa thì cho em ăn sữa ngoài cũng không sao cả, ngoài kia người ta cũng nuôi con bằng sữa ngoài có sao đâu... Mãi yêu bố mẹ dù có thế nào. - Bố chắc cố lục lọi trong mấy bức ảnh của cháu chút hình bóng con gái mình.

Nói thêm về Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, đây là bộ phim thuộc thể loại chính kịch - đời sống - lãng mạn kể về cuộc đời của cặp đôi Ae Soon (IU/Moon So Ri) và Yang Gwan Sik (Park Bo Gum/Park Hae Joon). Cả hai lớn lên cùng nhau, yêu nhau, kết hôn, trở thành điểm tựa cho nhau đến tận giây phút cuối cùng.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt sở hữu dàn cast cực đỉnh.

Ở giai đoạn hai nhân vật còn trẻ, phim khắc họa một tình yêu đầy nồng nhiệt, cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió, vất vả giữa những nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng cũng rất hạnh phúc. Bước sang giai đoạn hai nhân vật trưởng thành, khán giả lại thấy ở họ tình cảm, nỗi lo của những bậc làm cha làm mẹ, mâu thuẫn thế hệ với con cái, nhưng sau tất cả tình yêu, tình thân vẫn gắn kết mọi người lại với nhau.

Bộ phim kể về cuộc đời của Ae Soon và Gwan Sik. Họ quen nhau từ khi còn nhỏ, có một tình yêu tuổi trẻ đầy nồng nhiệt.

Hai người trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân với nhiều thử thách nhưng họ luôn là chỗ dựa cho nhau.

Cả hai vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Cho đến tận những ngày tháng cuối cùng bên nhau, cả hai vẫn luôn yêu bằng cả tấm lòng.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được đánh giá là một tác phẩm với nội dung cực kỳ hấp dẫn, gần gũi với thực tế, khơi gợi nhiều cảm xúc trong lòng khán giả nhờ diễn xuất tuyệt vời từ dàn cast, nhất là IU.

Ở tác phẩm này, cô cùng lúc đảm nhận hai vai là Ae Soon hồi trẻ và Yang Geum Myeong, cô con gái cả của gia đình. Hai nhân vật này cùng độ tuổi nhưng sống ở hai thời đại khác nhau, mang những tâm tư tình cảm, gánh nặng và áp lực khác nhau. Thế nhưng điều đó không làm khó được IU. Mỹ nhân sinh năm 1993 đã khắc họa nhân vật cực kỳ xuất sắc, góp phần tạo nên thành công rực rỡ mà Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đạt được.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt nhận điểm số lên tới 9.1 trên IMDb và 9.3 trên Mydramalist. Quan trọng hơn, tác phẩm này còn được vinh danh ở các giải thưởng uy tín.

Tại lễ trao giải Baeksang 2025, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt chiến thắng hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất. Với những ai đã theo dõi bộ phim này, tin rằng họ sẽ thấy đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại khi mà năm 2025 đang dần trôi đến những tháng cuối cùng, đã có gần 200 bộ phim lớn nhỏ được ra mắt khán giả, thế nhưng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt vẫn là cái tên xuất sắc bậc nhất.