Dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra mỹ nam đẹp nhất Hậu Duệ Mặt Trời, sao anh lại ra nông nỗi này?

Mới đây, họp báo ra mắt phim Moon River đã được tổ chức. Góp mặt tại sự kiện đương nhiên không thể thiếu dàn diễn viên bao gồm Kang Tae Oh, Kim Se Jeong, Lee Shin Young, Hong Su Zu cùng với Jin Goo.

Tất nhiên, những khung hình đẹp lung linh của cặp đôi chính Kang Tae Oh - Kim Se Jeong giúp họ thu về nhiều lời khen ngợi. Dẫu vậy, tâm điểm chú ý lại thuộc về Jin Goo, nhưng không phải vì anh quá đẹp mà ngược lại hoàn toàn.

Jin Goo xuất hiện tại họp báo ra mắt phim Moon River cùng các bạn diễn.

Kiểu tóc dài "phản chủ" của Jin Goo gây thất vọng cho khán giả.

Nhắc đến Jin Goo, khán giả ngay lập tức nhớ đến hình tượng đệ nhất mỹ nam Hậu Duệ Mặt Trời. Thời điểm phim phát sóng, nhiều người nói rằng trông anh còn đẹp trai hơn cả nam chính Song Joong Ki. Ở anh toát lên vẻ đẹp rắn rỏi, nam tính nhưng cũng không kém phần si tình.

Dẫu vậy giờ đây, Jin Goo lại khiến người xem ngơ ngác với gương mặt xuống sắc, nhưng tệ nhất phải kể đến mái tóc dài "phản chủ", kéo tụt visual của nam tài tử. Chứng kiến trạng thái của mỹ nam 40 tuổi, nhiều người không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hoài niệm vai diễn anh chàng quân nhân Seo Dae Young từng gây bão cả châu Á.

Jin Goo từng được khen đẹp hơn cả Song Joong Ki hồi đóng Hậu Duệ Mặt Trời.

Ở thời điểm Hậu Duệ Mặt Trời phát sóng, câu chuyện tình yêu của nhân vật Seo Dae Young do anh thủ vai và Yoon Myeong Joo (Kim Ji Won) được khán giả chú ý không kém cặp đôi chính.

Jin Goo hiện tại và chính anh cách đây 9 năm khác nhau quá nhiều.

Nói thêm về Moon River, đây là dự án phim lãng mạn cổ trang, kể câu chuyện tình yêu giữa thái tử Lee Kang và cô nàng Park Dal Yi sống bằng nghề buôn bán. Lee Kang có thân phận cao quý, nhưng lại mang trong tim những vết thương vì mất đi người mình yêu và luôn nuôi giấc mộng trả thù. Trái lại, Park Dal Yi là cô nàng lạc quan, yêu đời nhưng lại sống mà thiếu đi một phần ký ức.

Moon River là phim lãng mạn cổ trang do Kang Tae Oh và Kim Se Jeong đóng chính.

Lee Kang và Park Dal Yi là hai con người tưởng như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thế nhưng định mệnh của họ lại giao thoa một cách bất ngờ. Vì một lý do nào đó, linh hoàn của cả hai bị hoán đổi. Đây là điểm khởi đầu cho một câu chuyện hứa hẹn vừa hài hước lại vừa cảm động.