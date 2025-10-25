Thời điểm hiện tại, Would You Marry Me đang tiếp tục gây sốt màn ảnh nhỏ. Tập 5 mới phát sóng, bộ phim tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng rating ấn tượng lên thành 7,5%. Đây cũng là mức cao nhất mà tác phẩm này đạt được.

Với những khán giả đang theo dõi Would You Marry Me, tin rằng họ sẽ có chung niềm tin thành tích của bộ phim sẽ ngày càng tốt, khi mà diễn biến phim đang dần trở nên hấp dẫn hơn qua từng tập. Trong những diễn biến mới, bộ phim đã khiến người xem cảm thấy mát lòng mát dạ vô cùng khi chứng kiến tên hôn phu tệ bạc của Yoo Me Ri (Jung So Min) là Kim Woo Joo (Seo Bum June) phải trả giá.

Chứng kiến Kim Woo Joo (Seo Bum June) bị "đá" khiến các khán giả cảm thấy cực kỳ hả hê.

Vốn dĩ, anh ta phản bội nữ chính để chạy theo tiểu tam Jenny (Lee Soo Min). Thế nhưng giờ đây, Kim Woo Joo lại bàng hoàng phát hiện ra Jenny thực chất đã có hôn ước. Trong cơn giận dữ, anh ta bắt cô phải chọn giữa mình và vị hôn phu, để rồi phải nghe những lời phũ phàng từ người tình.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen cảm thấy vô cùng phấn khích và hả hê. Thêm vào đó, chính bởi sự dứt khoát Jenny, cộng thêm việc được thể hiện bởi diễn viên xinh đẹp Lee Soo Min, thế nên nhiều netizen nói rằng họ không thể nào ghét cô cho được, dù cho nhân vật này từng khiến hạnh phúc của nữ chính bị hủy hoại.

Mối quan hệ giữa Kim Woo Joo (Choi Woo Sik) và Yoo Me Ri (Jung So Min) hứa hẹn sẽ sớm có sự tiến triển.

Giờ đây, anh ta mới cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ Yoo Me Ri, tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn khi cô đã trở thành vợ của Kim Woo Joo (Choi Woo Sik). Lúc này, Kim Woo Joo và Yoo Me Ri vẫn chưa xác định tình cảm với nhau, nhưng rõ ràng Kim Woo Joo đã động lòng. Thậm chí, anh còn đòi gọi điện cho nhau 3 lần một ngày, khiến Yoo Me Ri phải bảo anh chàng nhập tâm quá hay gì, trong khi khán giả thì thích thú vô cùng.

Cho những ai chưa biết, Would You Marry Me là bộ phim lãng mạn kể câu chuyện tình yêu của Kim Woo Joo và Yoo Me Ri. Họ là hai con người với hoàn cảnh, tính cách khác biệt. Kim Woo Joo sinh ra trong gia đình giàu sang, là người thừa kế của thương hiệu bánh lâu đời nhất Hàn Quốc. Trong khi đó, Yoo Me Ri vừa trải qua bi kịch bị vị hôn phu lừa dối.

Would You Marry Me mang tới một câu chuyện cưới trước yêu sau đầy cuốn hút.

Để giữ lại phần thưởng là một căn hộ hạng sang, Yoo Me Ri cầu xin Kim Woo Joo - người trùng tên với vị hôn phu tệ bạc làm đám cưới giả với mình. Thế rồi, một câu chuyện cưới trước yêu sau đầy hấp dẫn từng bước hiện lên trước mắt người xem.

Would You Marry Me ghi điểm nhờ nội dung hấp dẫn, giải trí cực kỳ dù không quá mới mẻ. Thêm vào đó, dàn diễn viên của phim toàn trai xinh gái đẹp với những Choi Woo Sik, Jung So Min, Seo Bum June, Shin Seul Ki...

Bộ phim Would You Marry Me phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.