Nếu phim Hàn này mà cũng flop thì chả còn gì hot được: Nam chính "tín" nhất showbiz, hễ thấy mặt là chấm 5 sao

Trong số các bộ phim Hàn Quốc đang chờ lên sóng thời điểm hiện tại, The Manipulated là cái tên đang nhận được nhiều sự kỳ vọng bậc nhất. Tác phẩm này thuộc thể loại hành động - tội phạm, xoay quanh câu chuyện của Park Tae Jung, một người đàn ông bình thường và có cuộc sống như bao người khác.

Rất nhiều người đang chờ đợi màn tái xuất của Ji Chang Wook với The Manipulated.

Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn sau khi Park Tae Jung bị bắt giam đầy oan ức, chịu sự vu oan cho một tội ác tày đình mà anh không hề làm. Thế rồi, Park Tae Jung biết được sự thật rằng bi kịch mà anh phải chịu đến từ một kẻ tên Yo Han. Không cam lòng, anh đã đi lên hành trình trả thù đầy khắc nghiệt.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Park Tae Jung, một người đàn ông bị vu oan cho tội giết người.

Sau đó, anh ta biết được sự thật và quyết định bước chân lên hành trình trả thù tàn khốc.

Khán giả mong chờ được xem những phân cảnh hành động mang thương hiệu Ji Chang Wook.

Với phần nội dung như vậy, The Manipulated hứa hẹn sẽ là tác phẩm cực hay, đủ sức bùng nổ khi lên sóng vào ngày 5/11 tới. Đáng chú ý, nhân vật nam chính Park Tae Jung hứa hẹn sẽ mang nội tâm vô cùng phức tạp, có nhiều phân cảnh nặng đô. Dẫu vậy, khán giả không hề lo lắng chút nào bởi vai Park Tae Jung được thể hiện bởi Ji Chang Wook, mỹ nam điển trai và có kỹ năng diễn xuất tốt bậc nhất làng điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng nam tài tử đã làm nghề 2 thập kỷ, đóng nhiều bộ phim cực kỳ chất lượng với những thể loại khác nhau. Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, anh liên tục gây ấn tượng mạnh với các tác phẩm như If You Wish Upon Me, Welcome To Samdal-ri, Queen Woo, Gangnam B-Side nhưng ấn tượng nhất phải kể đến The Worst Of Evil. Đáng chú ý, The Worst Of Evil cũng lấy đề tài tội phạm, chính vì thế nên khán giả càng có lý do để mong chờ The Manipulated.

Bên cạnh Ji Chang Wook, The Manipulated còn có sự góp mặt của 2 cái tên đầy tài năng khác là Doh Kyung Soo và Lee Kwang Soo. Ngoài ra, vai nữ chính do cô nàng tân binh Jo Yoon Soo thể hiện cũng rất đáng để chờ đợi.