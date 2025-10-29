Màn ảnh Hàn Quốc vừa có một bộ phim mới lên sóng là The Dream Life of Mr. Kim (tựa Việt: Cuộc Sống Trong Mơ Của Ông Kim). Tác phẩm này sở hữu dàn cast thực lực nhưng lại không quá nổi tiếng, bao gồm Ryu Seung Ryong, Myung Se Bin và Cha Kang Yoon. Chính vì vậy, tiếng vang mà nó tạo ra không quá lớn, cũng chẳng có nhiều sự mong chờ hay quan tâm.

The Dream Life of Mr. Kim tưởng không hay mà lại hay bất ngờ.

Dẫu vậy, những khán giả đã xem 2 tập đầu của The Dream Life of Mr. Kim lại nhận xét tích cực về tác phẩm này. Họ nói rằng bộ phim này tưởng không đáng quan tâm nhưng khi xem thử lại bị cuốn hút. Bộ phim phản ánh những vấn đề của cuộc sống hiện đại một cách nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần thấm thía, màn thể hiện của dàn cast cũng rất ấn tượng.

Bộ phim phản ánh những câu chuyện rất đời một cách nhẹ nhàng và hài hước.

The Dream Life of Mr. Kim xoay quanh câu chuyện của Kim Nak Su, một nhân viên kinh doanh kỳ cựu với 25 năm kinh nghiệm. Anh nổi tiếng nhờ kỹ năng xuất sắc và thành tích bán hàng ấn tượng, chưa từng bỏ lỡ một lần thăng chức nào. Nhờ vậy, anh sở hữu một căn hộ đắt giá ở Seoul, có vợ và con trai, tận hưởng cuộc sống mà ai cũng ao ước. Tuy nhiên theo thời gian, Kim Nak Su dần đánh mất chỗ đứng của mình ở cả công ty lẫn gia đình.

Theo dõi The Dream Life of Mr. Kim, khán giả sẽ theo chân Kim Nak Su, một người đàn ông trung niên đánh mất tất cả những gì anh từng trân quý. Sau đó, anh bước lên hành trình tìm lại bản ngã của chính mình. Đây hứa hẹn sẽ là câu chuyện đầy cảm động về hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực, nơi mỗi người hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân mình đâu đó trong bộ phim.

Bình luận của khán giả về The Dream Life of Mr. Kim:

- Phim hay xuất sắc xem thích ghê, tập 2 coi lại 2 lần mới đã.

- Áp lực thật. Mình đang như ông này, nhưng khổ hơn là mình còn mới nghỉ việc. Thật sự áp lực quá lớn để duy trì 1 gia đình ở thời đại này.

- Ê phim này tưởng không hay nhưng xem lại thấy oke nhé.

- Kim Nak Su có quan điểm riêng và một ý niệm rõ ràng về thành công. Vấn đề duy nhất của anh ấy là luôn cố gắng áp đặt quan điểm, niềm tin của mình lên người khác, dù là gia đình hay đồng nghiệp. Thực sự mong chờ xem câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào và liệu nhân vật có thay đổi điều đó hay không.

- Phim hay nha, phản ánh cuộc sống ngày nay một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc, coi thấy bình yên lạ thường.